İlk yarının son anlarında yer kaldı: Galatasaraylıların penaltı beklediği pozisyon!

Süper Lig'in 14. haftasında Fenerbahçe evinde Galatasaray'ı konuk ediyor. İlk yarının son saniyelerinde 45+5. dakikada Barış Alper Yılmaz ceza sahası içerisinde yerde kaldı. Fenerbahçe'nin file bekçisi Ederson'un bu pozisyonda penaltı yaptığına dair Galatasaraylı futbolcuların itirazları oldu. Eski hakemler bu pozisyonu yorumladı. Peki, Ederson’un Barış Alper Yılmaz’a yaptığı müdahale penaltı mı? İşte detaylar.

Süper Lig derbisinin ilk yarısının son saniyelerinde (45+5) Galatasaraylı Barış Alper Yılmaz'ın Fenerbahçe ceza sahası içinde yerde kalması penaltı itirazlarına yol açtı. Peki, Ederson’un Barış Alper Yılmaz’a yaptığı müdahale penaltı mı? İşte detaylar.

Ederson’un Barış Alper Yılmaz’a yaptığı müdahale penaltı mı?

Deniz Ateş Bitnel:
'İlk yarının uzatma dakikalarında Barış Alper'in yerde kaldığı pozisyonda Barış Alper'in ayağı kendi kendine takılıyor. Ederson'un penaltı gerektiren bir ihlali yok..!'

Serdar Akçer:
'Barış Alper'in ayakları birbirine çarpıyor ve dengesini bozuyor. Kalecinin ne ellerinin ne de dizinin müdahalesi yok. Devam kararı doğru.'


#Galatasaray
#Fenerbahçe
#Süper Lig
