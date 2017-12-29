Everton'dan skandal hata: Tişörtler satıştan kaldırıldı

Premier Lig'in köklü kulüplerinden Everton'un resmi mağazasında satışa çıkarılan tişörtlerde olay bir hata yapıldığı öğrenildi.
Söz konusu tişörtlerde baskı olarak, kendi taraftarı sanılarak ezeli rakipleri Liverpool taraftarının görüntüsünün kullanıldığı ortaya çıktı.
1966 yılında çekildiği belirtilen resmin, Liverpool-Leeds United maçına ait olduğu ifade edildi.
Skandal hatanın ardından Liverpool taraftarlarının diline düşen Everton'dan tişörtlerin satışının durdurulduğu açıklandı.
Everton remove T-shirt from online store after supporters notice the main picture is of rival club Liverpool's Kop!
I bet it was their best seller! 😂😂 pic.twitter.com/t8TE0ynO7j
Everton remove T-shirt from online store after supporters notice the main picture is of rival club Liverpool's Kop!
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