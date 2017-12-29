PREMİER LİG

Everton'dan skandal hata: Tişörtler satıştan kaldırıldı

Everton Kulübü'nün resmi mağazasında satışa sunulan tişörtlerin üzerinde kullanılan baskıda büyük bir hata yapılarak Liverpool taraftarının görüntüsünün kullanıldığı ortaya çıktı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Satışa çıkarılan tişörtlerde yapılan hata nedeniyle ezeli rakiplerinin diline düştüler.

Satışa çıkarılan tişörtlerde yapılan hata nedeniyle ezeli rakiplerinin diline düştüler.

Premier Lig'in köklü kulüplerinden Everton'un resmi mağazasında satışa çıkarılan tişörtlerde olay bir hata yapıldığı öğrenildi.

Söz konusu tişörtlerde baskı olarak, kendi taraftarı sanılarak ezeli rakipleri Liverpool taraftarının görüntüsünün kullanıldığı ortaya çıktı.

1966 yılında çekildiği belirtilen resmin, Liverpool-Leeds United maçına ait olduğu ifade edildi.

Skandal hatanın ardından Liverpool taraftarlarının diline düşen Everton'dan tişörtlerin satışının durdurulduğu açıklandı.

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