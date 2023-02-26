Trabzonspor'a geldiği günden bu yana başı sakatlıklardan bir türlü kurtulmayan Edin Visca'dan sevindirici haber geldi. Boşnak oyuncunun yarından itibaren takımla çalışmalara başlamasının beklendiği ifade edildi.





Bordo-mavili takımın 28 Aralık 2022'de Fatih Karagümrük'le oynadığı karşılaşmada sol omuz köprücük kemiği kırılan ve ameliyat edilen Visca'nın tedaviye beklenenden daha hızlı yanıt verdiği ve çalışmalara başlayacak düzeye geldiği kaydedildi.





32 yaşındaki oyuncunun 2 hafta sonra maç yapacak duruma gelmesi bekleniyor.





Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı'nın da Visca'nın takıma dönmesiyle oyun düzeninde değişime giderek eski formasyona dönmesi bekleniyor.





Visca, bu sezon Trabzonspor'da Süper Lig'de 4, Süper Kupa'da 1 resmi maça çıktı. Ligde gol ve asist katkısı sağlayamayan Boşnak futbolcu, Süper Kupa maçında ise 1 asist yaptı.





Dorukhan Toköz son 4 hafta





Bordo-mavili takımda sakatlığı bulunan isimlerden Marek Hamsik'in de bu hafta takımla çalışmalara başlaması bekleniyor.





Süper Lig'in 5. haftasındaki Ümraniyespor maçında sakatlanarak sol diz ön çapraz bağ yaralanması ve dış menisküs yırtığı tanısıyla ameliyat olan Dorukhan Toköz'ün ise sezonun son 4 maçına yetişmesinin beklendiği kaydedildi.















