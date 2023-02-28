Eyüpspor'un gol sevinci
Deprem felaketi nedeniyle ertelenen 23. hafta mücadelesinde Eyüpspor, Bodrumspor'u konuk etti.
Eyüp Stadı'nda oynanan ve Spor Toto 1. Lig'de zirve hattını yakından ilgilendiren karşılaşmanın ilk yarısından gol sesi gelmedi.
Ev sahibi Eyüpspor, İbrahim Akdağ'ın 77. dakikada attığı golle 1-0 öne geçti.
İki kez karar değişti
Eflatun-sarılılarda Pa Dibba'nın 85. dakikada filelere gönderdiği golde VAR incelemesiyle iki kez karar değişti. İlk anda pozisyon için ofsayt bayrağı kalktı. VAR incelemesi sonrası Oğuzhan Aksu, orta noktayı gösterdi. Ancak Eyüpspor'un 2. gol sevinci kısa sürdü. VAR uyarısı sonrası pozisyonu bir kez daha inceleyen hakem Oğuzhan Aksu, kararını değiştirdi. Filelere giden top yerdeki Eyüpsporlu oyuncunun kaleciyi engellediği gerekçesiyle gol değeri kazanmadı.
Kalan sürede başka gol olmadı ve Eyüpspor, sahadan 1-0 galip ayrıldı.
Bu sonuçla puanını 44'e çıkaran İbrahim Üzülmez yönetimindeki Eyüpspor, Yılport Samsunspor'a kaptırdığı liderliği yeniden ele geçirdi.
Zirveyi ortak olma fırsatını kullanamayn İsmet Taşdemir'in ekibi Bodrumspor ise 38 puanda kaldı.
Eyüpspor-Bodrumspor maç özeti
13. dakikada ceza sahasına yapılan ortada savunmanın hatasında Halil Akbunar topu önünde buldu. Halil’in ceza sahası içi sol çaprazdan yakın direğe yaptığı sert vuruşta, kaleci Sousa topu kornere çeldi.
33. dakikada Mustafa Pektemek’in ceza sahası içi sağ çaprazdan uzak direğe yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlak az farkla yandan dışarı gitti.
66. dakikada Eyüpspor’un ceza sahası sol çaprazdan kazandığı serbest vuruşta İbrahim, topu doğrudan kaleye gönderdi. Bodrumspor kalecisi Sousa, son anda meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.
- 76. dakikada topla birlikte sol kanattan ceza sahası yayına doğru hareketlenen İbrahim Akdağ’ın, sağ köşeye yerden yaptığı sert ve düzgün vuruşta, meşin yuvarlak direk dibinden ağlarla buluştu. 1-0
80. dakikada sol çaprazdan ceza sahası için giren Ryan Babel kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda Pa Dibba’ya pasını aktardı. Pa Dibba topu boş kaleye gönderirken pozisyon ofsayt gerekçesiyle gol iptal edildi. VAR uyarısıyla hakem Oğuzhan Aksu golü verdi. Daha sonra VAR’dan yapılan ikinci uyarı sonrası hakem kenara gelerek pozisyonu izledi ve yerde yatan Eyüpsporlu oyuncunun kaleci Sousa’yı engellediği gerekçesiyle gol geçersiz sayıldı.