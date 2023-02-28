Eflatun-sarılılarda Pa Dibba'nın 85. dakikada filelere gönderdiği golde VAR incelemesiyle iki kez karar değişti. İlk anda pozisyon için ofsayt bayrağı kalktı. VAR incelemesi sonrası Oğuzhan Aksu, orta noktayı gösterdi. Ancak Eyüpspor'un 2. gol sevinci kısa sürdü. VAR uyarısı sonrası pozisyonu bir kez daha inceleyen hakem Oğuzhan Aksu, kararını değiştirdi. Filelere giden top yerdeki Eyüpsporlu oyuncunun kaleciyi engellediği gerekçesiyle gol değeri kazanmadı.