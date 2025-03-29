Eyüpspor'da Başakşehir hazırlıkları sürüyor

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Eyüpspor sahasında Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Eyüpspor, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında 31 Mart Pazartesi günü sahasında RAMS Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Eflatun-sarılı kulübün açıklamasına göre Kemerburgaz Tesisleri'nde, teknik direktör Arda Turan yönetiminde ısınma hareketleriyle başlayan idman, 5'e 2 top kapma çalışmasıyla devam etti. İdman, dar alanda çift kale maçla tamamladı.
Eyüpspor, yarın RAMS Başakşehir karşılaşmasının çalışmalarına devam edecek.