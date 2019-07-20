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Falcao transferinde Galatasaray'ın eli güçlendi

Galatasaray'ın transfer etmek istediği Radamel Falcao, ülkesinin basınına konuşurken Avrupa'da futbol oynamaya devam etmek istediğini açıkladı. Porto ve Galatasaray'ın ilgisini doğrulayan yıldız ismin transferinde ise sürpriz bir gelişme yaşandı. Portekiz ekibi Porto, UEFA'nın maaş bütçesi sınırlaması sebebiyle Falcao transferinden çekildi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Radamel Falcao, Kolombiya Milli Takımı ile Copa America'da boy göstermişti.

Radamel Falcao, Kolombiya Milli Takımı ile Copa America'da boy göstermişti.

Galatasaray'ın kadrosuna katmak için yoğun çaba gösterdiği Radamel Falcao, Kolombiya basınına demeç verdi.

Geleceğiyle ilgili vereceği kararın sadece kendisine bağlı olmadığını ifade eden Falcao, "Hem ailemi düşünmek zorundayım hem de profesyonelce bir karar almalıyım" dedi. Altyapısında yetiştiği Kolombiya ekibi Millonarios'ta oynama ihtimali hakkında yorumda bulunan Falcao, "Herkes benim Millonarios'ta oynama hayalim olduğunu biliyor ancak bir süre daha Avrupa'da kariyerime devam edebileceğimi düşünüyorum" diye konuştu.

Galatasaray ve Porto'nun kendisi ile ilgilendiğini doğrulayan yıldız futbolcu kısa süre içerisinde kararını vereceğini ifade etti.

FFP Porto'yu engelledi

Öte yandan Kolombiya basını, Porto'nun Falcao'nun yıllık maliyeti sebebiyle transferden vazgeçtiğini ve yıldız oyuncunun rotasının Galatasaray olacağını iddia etti.

  • Portekiz kulübünün FFP sebebiyle maaş bütçesi sınırlaması bulunuyor. Porto, bu sebeple 33 yaşındaki Falcao'nun transferinde ısrarcı bir tutum sergileyemiyor.

Kimler transfer etmek istiyor?

Falcao transferi için devrede olan kulüplerin en başında Porto ve Galatasaray geliyor. Porto'nun FFP durumu sebebiyle ibre şu aşamada sarı kırmızılıları gösteriyor. Güney Amerika basınında Falcao'nun Millonarios'tan gelen teklife ret cevabı verdiği aktarılırken David Beckham'ın sahibi olduğu Inter Miami'nin de transfer için beklemede olduğu ifade edildi.

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