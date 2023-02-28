Falcao'nun yeni adresi belli oluyor

Bir dönemin en iyi forvetleri arasında yer alan, bonservisine tam 103 milyon Euro ödenen, kariyerinde Porto, Atletico Madrid, Monaco, Manchester United ve Chelsea gibi devlerin formasını giyen Radamael Falcao 2019'un yaz transfer döneminde çok büyük umutlar ve büyük uğraşlarla Galatasaray'a gelmişti.

24 gole katkı yaptı

Fakat Kolombiyalı yıldızın, Sarı-Kırmızılılar'daki macerası pek de beklenildiği gibi geçmedi. Türkiye'de sakatlıklarla boğuşan tecrübeli futbolcu iki sezonda Galatasaray formasıyla sadece 43 maça çıktı. Bu süreçte 20 gol, 3 asistle oynayan yıldız futbolcu, 2021'in Eylül ayında yeniden İspanya'ya döndü ve Rayo Vallecano'ya imza attı.

Sözleşmesi sona eriyor

Vallecano formasıyla da 46 karşılaşmaya çıkan ve 8 gol atma başarısı gösteren 37 yaşındaki forvetin sözleşmesi Haziran'da sona erecek. İspanya'nın yüksek tirajlı gazetelerinden Marca, tecrübeli oyuncu için flaş bir iddia ortaya attı.

Kolombiyalı süperstarın sezon sonunda Vallecano ile sözleşme yenilememesi durumunda yeni durağının Malezya olabileceği öne sürüldü. Marca'da yer alan haberde, Malezya temsilcisi Johor Darul Ta'zim'in, Falcao'yla ilgilendiği ve İspanyol kulübü ile yıldız oyuncu arasındaki görüşmelerden çıkacak sonuca göre harekete geçeceği kaydedildi.







