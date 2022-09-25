CANLI | Faroe Adaları-Türkiye

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup'taki altıncı ve son maçında Faroe Adaları'na konuk olacak.
Başkent Torshavn'daki Torsvollur Stadı'nda oynanacak ve Türkiye saati ile 21.45'te başlayacak mücadelede, Ukrayna Futbol Federasyonu’ndan Serhiy Boiko düdük çalacak.
Ay-yıldızlı ekipte cezalı Cengiz Ünder ile sakatlıkları nedeniyle aday kadrodan çıkartılan Çağlar Söyüncü, Merih Demiral, Orkun Kökçü ve Enes Ünal bu mücadelede forma giyemeyecek. Bu oyuncuların yerine aday kadroya davet edilen Umut Bozok, Ravil Tagir, Cenk Özkaçar ve Berkay Özcan ise teknik direktör Stefan Kuntz'tan forma şansı bekleyecek.
- Faroe Adaları'nın 11'i: Gestsson, Rolantsson, Vatnsdal, G. Vatnhamar, Davidsen, Bjartalid, S. Vanthamar, Andreasen, Joensen, Olsen, Edmundsson
- Türkiye'nin 11'i: Altay, Zeki, Kaan, Ozan, Eren, Berkan, Ferdi, Yunus, Kerem, İrfan Can, Serdar Dursun.