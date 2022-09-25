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CANLI | Faroe Adaları-Türkiye

A Milli Takımımız, Uluslar Ligi altıncı maçında Faroe Adaları ile saat 21.45'te karşılaşacak. Ay-Yıldızlıların karşılaşmasını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Faroe Adaları-Türkiye maçı kaç kaç? Golleri kim attı?
Faroe Adaları-Türkiye

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup'taki altıncı ve son maçında Faroe Adaları'na konuk olacak.

Başkent Torshavn'daki Torsvollur Stadı'nda oynanacak ve Türkiye saati ile 21.45'te başlayacak mücadelede, Ukrayna Futbol Federasyonu’ndan Serhiy Boiko düdük çalacak.

Ay-yıldızlı ekipte cezalı Cengiz Ünder ile sakatlıkları nedeniyle aday kadrodan çıkartılan Çağlar Söyüncü, Merih Demiral, Orkun Kökçü ve Enes Ünal bu mücadelede forma giyemeyecek. Bu oyuncuların yerine aday kadroya davet edilen Umut Bozok, Ravil Tagir, Cenk Özkaçar ve Berkay Özcan ise teknik direktör Stefan Kuntz'tan forma şansı bekleyecek.

  • Faroe Adaları'nın 11'i: Gestsson, Rolantsson, Vatnsdal, G. Vatnhamar, Davidsen, Bjartalid, S. Vanthamar, Andreasen, Joensen, Olsen, Edmundsson
  • Türkiye'nin 11'i: Altay, Zeki, Kaan, Ozan, Eren, Berkan, Ferdi, Yunus, Kerem, İrfan Can, Serdar Dursun.
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