Fas'ın gollerini 10 ve 26. dakikalarda penaltıdan Hakim Ziyech, 59. dakikada Brahim Diaz ve 82. dakikada Ayoub El Kaabi atarken Gabon'un tek golü 40. dakikada penaltıdan Aubameyang kaydetti. Aubameyang, 16. dakikada bir penaltıdan yararlanamadı.