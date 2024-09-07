2025 Afrika Uluslar Kupası Elemeleri B Grubu'nda Fas, Gabon'u ağırladı. Karşılaşmadan ev sahibi takım 4-1 galip ayrıldı.
Fas'ın gollerini 10 ve 26. dakikalarda penaltıdan Hakim Ziyech, 59. dakikada Brahim Diaz ve 82. dakikada Ayoub El Kaabi atarken Gabon'un tek golü 40. dakikada penaltıdan Aubameyang kaydetti. Aubameyang, 16. dakikada bir penaltıdan yararlanamadı.
Bu sonuçla Fas gruba 3 puanla, Gabon ise puansız başladı.
Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Ziyech 75. dakikada yerini Azzedine Ounahi'ye bıraktı. Fenerbahçe'nin yeni transferi Sofyan Amrabat ise 90 dakika forma giydi. Youssef En Nesyri ise maçta süre almadı.