Faslı gol makinesi İstanbul'a geldi

Suudi Arabistan takımlarından Al Nasr'da forma giyen Abderazak Hamdallah, İstanbul'a geldi. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla İstanbul'da olduğunu duyuran 30 yaşındaki tecrübeli futbolcunun adı transfer dedikodularına karıştı.
Futbol kariyeri boyunca formasını giydiği tüm takımlarda dikkat çekici bir performans sergileyen Hamdallah'ın kulübüyle sözleşmesi 2022 yılında sona eriyor. Al Nasr'ın sözleşme uzatma teklifini henüz kabul etmeyen oyuncuya yurt dışından birçok teklif geldiği aktarıldı.
Zaman zaman adı İstanbul takımlarıyla da anılan golcü futbolcu için Al Nasr'ı tutan taraftarlar, futbolcularına takımda kalması yönünde paylaşımlarda bulundu.
- Hamdallah, futbol kariyeri boyunca 251 maça çıktı. 219 gol atan oyuncu 49 da asist yapma başarısı gösterdi.