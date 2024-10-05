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Karagümrük sahasında Sakaryaspor'u farklı mağlup etti |ÖZET

Karagümrük sahasında Sakaryaspor'u farklı mağlup etti |ÖZET

23:255/10/2024, Cumartesi
Yeni Şafak
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Fatih Karagümrük farka koştu.
Fatih Karagümrük farka koştu.

Trendyol 1. Lig 8. hafta maçında Fatih Karagümrük sahasında Sakaryaspor'u 4-0 mağlup etti. Galibiyeti getiren 41. dakikada Wesley, 54. dakikada Camacho, 73. dakikada Lamkel Ze ve 86. dakikada Paoletti'nin kaydetti. Fatih Karagümrük-Sakaryaspor maçının özetine haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.

1'İNCİ Lig'in 8'inci hafta karşılaşmasında Fatih Karagümrük, konuk ettiği Sakaryaspor'u 4-0 mağlup etti.


Karagümrük'e galibiyeti getiren 41. dakikada Wesley, 54. dakikada Camacho, 73. dakikada Lamkel Ze ve 86. dakikada Paoletti'nin attı.


Bu sonuçla Fatih Karagümrük puanını 15'e yükseltirken averajla liderlik koltuğuna oturdu. Sakaryaspor ise 7 puanda kaldı.


Ligin 9. haftasında Karagümrük, deplasmanda Bandırmaspor ile karşılaşacak. Sakaryaspor ise sahasında İstanbulspor'u ağırlayacak.


FATİH KARAGÜMRÜK - SAKARYASPOR MAÇ ÖZETİ

Fatih Karagümrük - Sakaryaspor maçının özetini izlemek için






#Fatih Karagümrük
#Sakaryaspor
#Trendyol 1. Lig

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