Trendyol 1. Lig 8. hafta maçında Fatih Karagümrük sahasında Sakaryaspor'u 4-0 mağlup etti. Galibiyeti getiren 41. dakikada Wesley, 54. dakikada Camacho, 73. dakikada Lamkel Ze ve 86. dakikada Paoletti'nin kaydetti. Fatih Karagümrük-Sakaryaspor maçının özetine haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.
1'İNCİ Lig'in 8'inci hafta karşılaşmasında Fatih Karagümrük, konuk ettiği Sakaryaspor'u 4-0 mağlup etti.
Karagümrük'e galibiyeti getiren 41. dakikada Wesley, 54. dakikada Camacho, 73. dakikada Lamkel Ze ve 86. dakikada Paoletti'nin attı.
Bu sonuçla Fatih Karagümrük puanını 15'e yükseltirken averajla liderlik koltuğuna oturdu. Sakaryaspor ise 7 puanda kaldı.
Ligin 9. haftasında Karagümrük, deplasmanda Bandırmaspor ile karşılaşacak. Sakaryaspor ise sahasında İstanbulspor'u ağırlayacak.