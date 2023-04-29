Fatih Karagümrük-Antalyaspor
Süper Lig'in 32. haftasında Fatih Karagümrük, Antalyaspor'u konuk etti. Konuk maçtan 1-0 galip ayrıldı. Fatih Karagümrük ligde 3 maç aradan sonra yenilmiş oldu.
Maçın tek golünü 21.dakikada Doğukan Sinik attı. Alınan bu sonuçla Antalyaspor puanını 36'ya çıkartırken, Fatih Karagümrük 41 puanda kaldı. Gelecek hafta Fatih Karagümrük, Gaziantep FK ile karşılaşacağı için doğrudan 3 puan alacak, Antalyaspor ise evinde Beşiktaş'ı konuk edecek.
Fatih Karagümrük-Antalyaspor maç özeti
11. dakikada Fernando’nun sol kanattan kullandığı serbest vuruşta direkt kaleye giden topu kaleci Batuhan Şen kornere çeldi.
16. dakikada sol kanatta bulunan Fredy pasını ceza yayı yakınında olan Larsson’a aktardı. Larsson’un ara pasında ceza sahası içi sol tarafında topu alan Fredy’nin pasında kale önünde topla buluşan Doğukan Sinik müsait pozisyonda yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kalenin sağından dışarıya gitti.
21. dakikada Fernando’nun sol taraftan kullandığı köşe vuruşunda arka direkte bulunan Ömer Toprak topu indirdi. Kale önünde Veysel Sarı’dan seken meşin yuvarlağı Doğukan Sinik düzgün vuruşla ağlara gönderdi. 0-1
32. dakikada sağ kanattan ceza sahası içine giren Fredy’nin ortasında arka direkte iyi yükselen Haji Wright’ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak dışarı çıktı.
47. dakikada Davide Biraschi’nin orta saha çizgisinin sağından kaleye yaptığı vuruşta kaleci Helton Leita son anda meşin yuvarlağı kornere çeldi.
53. dakikada Fernando’nun sol taraftan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde Veysel Sarı’nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Batuhan Şen’den döndü. Pozisyonun devamında yine Veysel’in vuruşunda kaleci Batuhan meşin yuvarlağı ilk olarak kurtardı daha sonra kornere gönderdi.
72. dakikada Larsson’un ara pasında ceza sahası içi sol tarafında topu alan Alassane Ndao’nun çaprazdan vuruşunda meşin yuvarlak direkten oyun alanına döndü.
90 4. dakikada Burak Kapacak’ın sağ kanattan ortasında ceza sahası içinde Magomed Ozdoev topu Mbaye Diagne’ye indirdi. Diagne’nin kale önünden vuruşunda kaleci Helton Leite meşin yuvarlağı kurtardı.