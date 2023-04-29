Süper Lig'in 32. haftasında Fatih Karagümrük, Antalyaspor'u konuk etti. Konuk maçtan 1-0 galip ayrıldı. Fatih Karagümrük ligde 3 maç aradan sonra yenilmiş oldu.

Maçın tek golünü 21.dakikada Doğukan Sinik attı. Alınan bu sonuçla Antalyaspor puanını 36'ya çıkartırken, Fatih Karagümrük 41 puanda kaldı. Gelecek hafta Fatih Karagümrük, Gaziantep FK ile karşılaşacağı için doğrudan 3 puan alacak, Antalyaspor ise evinde Beşiktaş'ı konuk edecek.