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Fatih Karagümrük'ten kritik galibiyet

Süper Lig'in 27. haftasında Fatih Karagümrük sahasında Aytemiz Alanyaspor'u 2-0 mağlup etti.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fatih Karagümrük 2 haftanın ardından yeniden galibiyetle tanıştı.
Fatih Karagümrük 2 haftanın ardından yeniden galibiyetle tanıştı.

Süper Lig'in 27. haftasında Fatih Karagümrük sahasında Aytemiz Alanyaspor'u ağırladı. Mücadeleyi ev sahibi ekip 2-0 kazandı.

Goller VAR'dan döndü

Fatih Karagümrük'e galibiyeti getiren golleri 50. dakikada Alassane Ndao ve 88. dakikada Borini kaydetti. Ayrıca mücadelede Alanyaspor'un atmış olduğu 2 gol, VAR incelemesi sonrasında iptal edildi.

Bu sonucun ardından Karagümrük puanını 40'a yükseltti. Alanyaspor ise 42 puanda kaldı. Gelecek hafta Fatih Karagümrük deplasmanda Erzurumspor ise karşılaşacak. Alanyaspor ise sahasında Göztepe'yi ağırlayacak.

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