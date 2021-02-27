Fatih Karagümrük'ten kritik galibiyet

Süper Lig'in 27. haftasında Fatih Karagümrük sahasında Aytemiz Alanyaspor'u ağırladı. Mücadeleyi ev sahibi ekip 2-0 kazandı.
Goller VAR'dan döndü
Fatih Karagümrük'e galibiyeti getiren golleri 50. dakikada Alassane Ndao ve 88. dakikada Borini kaydetti. Ayrıca mücadelede Alanyaspor'un atmış olduğu 2 gol, VAR incelemesi sonrasında iptal edildi.
Bu sonucun ardından Karagümrük puanını 40'a yükseltti. Alanyaspor ise 42 puanda kaldı. Gelecek hafta Fatih Karagümrük deplasmanda Erzurumspor ise karşılaşacak. Alanyaspor ise sahasında Göztepe'yi ağırlayacak.