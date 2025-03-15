Fatih Tekke Trabzonspor'da ilk maçına çıktı

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında RAMS Başakşehir'e konuk olan Trabzonspor'da teknik direktör Fatih Tekke, bordo-mavili takımın başında ilk maçına çıktı.
Bordo-mavililerde Şenol Güneş ile yolların ayrılmasının ardından göreve getirilen Fatih Tekke, Başakşehir karşısında Trabzonspor'da teknik adam olarak ilk maç heyecanını yaşadı.
Fatih Tekke, futbolculuk kariyerinde bordo-mavili ekipte uzun yıllar forma giydikten sonra 2006'da Rusya ekibi Zenit'e transfer olmuştu.
Futbolculuk hayatını sonlandırmasının ardından Kayseri Erciyesspor, Boluspor, Manisaspor, Denizlispor, İstanbulspor, Bursaspor ve Alanyaspor'u çalıştıran Tekke, yaklaşık 19 yıl sonra altyapısından yetiştiği Karadeniz temsilcisinde bu kez teknik adam olarak saha kenarında yer aldı.