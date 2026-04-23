Fatih Tekke: Turu geçtik ama hasar aldık

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde karşılaştığı Samsunspor'u penaltılar sonucunda mağlup ederek yarı finale yükseldi.

Karşılaşmanın ardından bordo-mavililerin teknik direktörü Fatih Tekke, soruları yanıtladı.

Fatih Tekke'nin açıklamaları şu şekilde;

'Bayağı bir hasar aldık'

"Çok zor olacağını söylemiştik. Özellikle ilk yarıda Samsunspor bizden daha iyi oynadı diyebilirim çok net. İkinci yarı daha iyiydik. Rakip 10 kişi kaldıktan sonra skoru yakalamamız gerekiyordu. Fazladan 30 dakika oynadık. Bayağı bir hasar aldık. Çok değerli bir tur bizim için. Onana'nın katkısı çok büyük, ona ayrı bir parantez açmak lazım."

'Bakalım nasıl devam edeceğiz'

"Oyun olarak ilk yarıda olumsuz, diğer dakikalarda olumlu yaptıklarımız ve olumsuz yaptıklarımız var. Devam edeceğiz. Hasar alan oyuncuların durumuna bakacağız. Turu geçtik ama biz burada hasar aldık. Bakalım nasıl devam edeceğiz."

'Takımlar iştahlandı kupada'

"Her maçı kazanmaya çalışıyoruz. Galatasaray'ın Gençlerbirliği'ne elenmesini kim düşünebilirdi? Çok iyi mücadele ediyor takımlar. Takımlar iştahlandı kupada çünkü Türkiye'nin en iyi iki kadrosu yok. Çok önemli bir şey kazandık burada. 4'ü garantilemiştik ligde, 3'ü de garantileyip alırsak bizim için her şey daha güzel olacak. Sonra bir üste, sonra bir üsttekine sonuna kadar devam ettireceğiz."











