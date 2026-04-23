Trabzonspor Türkiye Kupası'nda yarı finale yükseldi

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Samsunspor’u penaltılarla eleyerek adını yarı finale yazdırdı. Trabzonspor yarı finalde deplasmanda Gençlerbirliği ile karşı karşıya gelecek.
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final mücadelesinde Trabzonspor deplasmanda Samsunspor ile karşılaştı. Normal süresi ve uzatma dakikaları 0-0 biten mücadele, penaltılara gitti.
Penaltı atışlarıyla yarı finale çıkan takım Trabzonspor oldu. Penaltı atışları 1-3 sona ererken, kaleci Onana ise 3 penaltıyı kurtararak karşılaşmaya damga vurdu. Ayrıca karşılaşmanın 69. dakikasında Cherif Ndiaye ikinci sarıdan gördüğü kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı.
Samsunspor-Trabzonspor maçının dakika dakika özeti
4. dakikada Holse'nin pasında altıpas içinde müsait pozisyondaki Kayın Kayan, topu kale direğinin dibinden auta yolladı.
28. dakikada Coulibaly'in sağ çaprazdan arka direğe ortasında Tomasson'un sert vuruşunu kaleci Onana son anda kornere çeldi.
29. dakikada Zeki Yavru'nun yaklaşık 28 metreden sert şutunda top direğin üstünden auta çıktı.
33. dakikada Ndiaye'nin pasında ceza sahası içinde Holse'nin şutunda kaleci Onana topu iki hamlede kontrol etti.
35. dakikada Pina'nin penaltı noktasına ortasında topla buluşan Augusto'nun kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Okan Kocuk'ta kaldı.
Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 berabere tamamlandı.
55. dakikada Mustafa Eskihellaç'ın ceza sahası içinde orta, şut karışımı vuruşunda top direk dibinden auta gitti.
60. dakikada Zeki Yavru'nun kullandığı köşe atışında kaleye yönelen topu kaleci Onana, son anda kornere yolladı.
63. dakikada Coulibaly'in pasında ceza sahası içinde topla buluşan Ndiaye'nin şutunda kaleci Onana, meşin yuvarlağı bloke etti.
77. dakikada Augusto'nun ceza sahasına ortasında topu göğsünde yumuşatan Onuachu'nun sert vuruşunda yerden sekerek ağlara giden meşin yuvarlağı kaleci Okan Kocuk son anda kornere çeldi.
86. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Augusto'nun sert şutunda kaleci Okan Kocuk'tan dönen meşin yuvarlağı defans uzaklaştırdı.
Karşılaşmanın normal süresi 0-0 eşitlikle tamamlandı ve uzatma bölümlerine geçildi.
97. dakikada Bouchouari'nin ortasında ceza sahasında topla buluşan Onuachu'nun şutunda meşin yuvarlak yan direğe çarparak auta gitti.
Müsabakanın uzatma bölümleri de 0-0 berabere sonuçlandı ve penaltı atışlarına geçildi.
Samsunspor'da Tomasson penaltı atışını gole çevirirken Moundilmadji, Satka, Yunus Emre Çift ise penaltıdan yararlanamadı.
Trabzonspor'da Onuachu, Nwakaeme, Muçi penaltı atışlarını gole çevirdi. Umut Nayir ve Bouchouari ise penaltıdan faydalanamadı.
Karşılaşmayı Trabzonspor, penaltı atışları sonucunda 3-1 kazandı.