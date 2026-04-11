Fatih Tekke'den Alanya beraberliği sonrası penaltı isyanı

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig 29. haftasında konuk olduğu Alanyaspor ile 1-1 berabere kaldı.

Maçın ardından bordo-mavililerin teknik direktörü Fatih Tekke soruları yanıtladı.

Tekke'nin açıklamaları şöyle;

"Belki de ligde ilk defa bütün istediklerimiz yaptığımız bir maçtı. Ön tarafta pozisyon sıkıntımız vardı. Pozisyonlar var. Kalemize top geldi diyemem. Geldi gelmedi arasında bir penaltı var, tartışmaya açık."

"Sonrasında 2 fırsat var, değerlendiremedik. Üzücü bir maç oldu. Bu maçta iyi oynadık. Çok erken penaltıyla cezalandırıldık. İstediğimiz üretkenlik olmadı. Oyun olarak gayet iyiydi ama 2 puan kaybettik."

"Dedim, bu periyot zor. Haftaya yine zor maç var. Yapacak bir şey yok. Üzülüyoruz, yapacak bir şey yok."











