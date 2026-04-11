Fatih Tekke'den Alanya beraberliği sonrası penaltı isyanı

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig 29. haftasında konuk olduğu Alanyaspor ile 1-1 berabere kaldı.
Maçın ardından bordo-mavililerin teknik direktörü Fatih Tekke soruları yanıtladı.
"Belki de ligde ilk defa bütün istediklerimiz yaptığımız bir maçtı. Ön tarafta pozisyon sıkıntımız vardı. Pozisyonlar var. Kalemize top geldi diyemem. Geldi gelmedi arasında bir penaltı var, tartışmaya açık."
"Sonrasında 2 fırsat var, değerlendiremedik. Üzücü bir maç oldu. Bu maçta iyi oynadık. Çok erken penaltıyla cezalandırıldık. İstediğimiz üretkenlik olmadı. Oyun olarak gayet iyiydi ama 2 puan kaybettik."
"Dedim, bu periyot zor. Haftaya yine zor maç var. Yapacak bir şey yok. Üzülüyoruz, yapacak bir şey yok."