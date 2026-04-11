Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Fatih Tekke'den Alanya beraberliği sonrası penaltı isyanı

19:57 11/04/2026, Cumartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber
Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke
Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, Alanyaspor ile 1-1 berabere biten maçın ardından önemli açıklamalarda bulundu.

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig 29. haftasında konuk olduğu Alanyaspor ile 1-1 berabere kaldı.

Maçın ardından bordo-mavililerin teknik direktörü Fatih Tekke soruları yanıtladı.

Tekke'nin açıklamaları şöyle;

"Belki de ligde ilk defa bütün istediklerimiz yaptığımız bir maçtı. Ön tarafta pozisyon sıkıntımız vardı. Pozisyonlar var. Kalemize top geldi diyemem. Geldi gelmedi arasında bir penaltı var, tartışmaya açık."

"Sonrasında 2 fırsat var, değerlendiremedik. Üzücü bir maç oldu. Bu maçta iyi oynadık. Çok erken penaltıyla cezalandırıldık. İstediğimiz üretkenlik olmadı. Oyun olarak gayet iyiydi ama 2 puan kaybettik."

"Dedim, bu periyot zor. Haftaya yine zor maç var. Yapacak bir şey yok. Üzülüyoruz, yapacak bir şey yok."




#Trabzonspor
#Alanyaspor
#Fatih Tekke
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
