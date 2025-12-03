Fatih Tekke'den oyuncusuna övgü dolu sözler: 'Avrupa'nın en iyisi bizde'

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası 4. eleme turunda sahasında Trendyol 1. Lig ekiplerinden İmaj Altyapı Vanspor'u 2-0 yenerek grup aşamasına kaldı. Karşılaşma sonrasında Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, yayıncı kuruluşa konuştu. Tekke, şu ifadeleri kullandı:





"Onur Alp'i tebrik ederim"

"Daha sakin kalarak yön değiştirip oynamamız gerekiyordu. Bazen bire birleri, ikiye ikileri doğru kullanamadık. Rakibimiz iyi mücadele etti, iyi savunmaya çalıştı. İkinci yarı oyuncuların yerlerini değiştirdik. Biraz daha inisiyatif aldılar, daha iyiydik. Onur Alp'i tebrik ediyorum. Çok tehlikeli iki top geldi, onları kurtardı. Böyle maçlarda top gelmeyip iki top geldiğinde tehlikeli olur. Futbolun gerçeği oyunun her anını kontrol etmek zorundasınız. Daha iyi olabilirdik. Neticesinde dinlendirdiğim oyuncular da vardı."





"Avrupa'nın en iyisi bizde"

"Şimdi çok zor bir maç var hafta sonu İzmir'de Göztepe ile. Baskı yapsan uzun vuruyor ve ikinci topu oynuyor. Ambiyansları çok iyi durmadan oynuyorlar. Sakatlarımızı düşündüğümüzde çok zor bir karşılaşma. Top rakipteyken topu kazanma konusunda

Avrupa'nın en iyi oyuncusu bizde Tim. Onun yetişmesi lazım hafta sonuna. (Afrika kupası ile ilgili) Mevcut kadromuz bu, devam etmek zorundayız. Bu formayı giyiyorsan Allah'a hamd edilmesi gereken bir şey. Bunun her anını doğru değerlendirmek lazım. Yolumuza devam edeceğiz."











