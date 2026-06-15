Fatih Terim'den çarpıcı milli takım tespiti: 'Tanısı olmayan bir hastalık bu'

A Milli Futbol Takımı'nın Dünya Kupası'nda Avustralya'ya 2-0 mağlup olduğu karşılaşmayı değerlendiren Fatih Terim, yenilginin temel nedeninin aşırı özgüven olduğunu söyledi. Kendi YouTube kanalında açıklamalarda bulunan deneyimli teknik adam, hem futbolcuların maç öncesindeki yaklaşımını hem de karşılaşma sırasında yapılan eleştirileri değerlendirdi.

'Tanısı olmayan bir hastalık bu'

Terim, Türkiye'de maçların ardından teknik ekip ve oyuncular üzerinden yapılan yorumlara dikkat çekerek, "Bizde şöyle bir hastalık var; 'Yanlış takım çıktı', 'Hâlâ değiştirmiyor', 'Görmüyor musun?', 'O oyuncu girmezdi'... Tanısı olmayan bir hastalık bu" ifadelerini kullandı.

'Bana göre bir galibiyet de'

Avustralya mağlubiyetinin ardından karamsarlığa kapılmamak gerektiğini vurgulayan Terim, geçmiş turnuvalardan örnek verdi. Tecrübeli teknik adam, "Bu maç bitti. Herkes bilmelidir ki biten her şey başlayan başka bir şeydir. Euro 2008'de de Portekiz'e 2-0 yenilerek başladık. Sonra finalden bir maç eksik oynadık. Önümüzde iki maç var. Mesele iddiayı son maça kadar taşımak. Bana göre bir galibiyet de götürür gibi" dedi.

'Maçtan önce yapılan açıklamalar...'

Maç öncesinde oluşan havanın futbolcuları olumsuz etkilediğini savunan Terim, oyuncuların rakibi hafife aldığını dile getirdi. Deneyimli çalıştırıcı, "Oyuncuların kafasına nasıl olsa biz yeneriz düşüncesi yerleşti. 'Biz Türk Milli Takımı'yız, oyun bizim için rahat geçecek' diye düşündüler. Maçtan önce yapılan açıklamalar... Büyük konuşmayla iddialı olma arasında ince bir çizgi var. Onu iyi ayırmalıyız" sözleriyle mağlubiyetin nedenini açıkladı.











