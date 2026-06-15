Milli Takım'ın kabus senaryosu: Paraguay maçı son olabilir

Dünya Kupası'na Avustralya yenilgisiyle başlayan A Milli Futbol Takımı, kritik Paraguay maçına çıkacak. Ay-yıldızlılar sahadan yenilgiyle ayrıldığı takdirde organizasyona veda edebilir.
2026 Dünya Kupası'na Avustralya karşısında aldığı mağlubiyetle başlayan A Milli Futbol Takımı, grup aşamasındaki kaderini belirleyecek Paraguay maçına çıkacak. Ay-yıldızlılar, alınacak olası bir yenilgiyle turnuvaya erken veda edebilir.
D Grubu'nda ilk maçların ardından avantajını eline geçiren ABD, ikinci karşılaşmada Avustralya ile karşı karşıya gelecek. ABD, rakibini mağlup etmesi halinde puanını 6'ya yükselterek gruptan çıkmayı büyük ölçüde garantileyecek.
Dünya Kupası'nda puan eşitliği durumunda ikili averajın dikkate alınması nedeniyle Türkiye'nin Paraguay karşısında yaşayacağı bir puan kaybı, hesapları iyice zorlaştıracak. Özellikle mağlubiyet halinde ay-yıldızlılar, gruptaki ikinci maçlar tamamlandığında son karşılaşma öncesinde elenme tehlikesiyle karşı karşıya kalacak
Ay-yıldızlı ekip, turnuvadaki yoluna devam edebilmek için sahaya mutlak galibiyet parolasıyla çıkacak. Paraguay-Türkiye maçı 20 Haziran Cumartesi günü saat 06.00'da oynanacak.