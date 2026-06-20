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İran, Hürmüz Boğazı'nı ateşkes ihlali gerekçesiyle kapattı

İran, Hürmüz Boğazı'nı ateşkes ihlali gerekçesiyle kapattı

16:3320/06/2026, Cumartesi
G: 20/06/2026, Cumartesi
AA
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Ateşkes ihlal edildi, Hürmüz Boğazı kapatıldı
Ateşkes ihlal edildi, Hürmüz Boğazı kapatıldı

İran, ABD’nin mutabakat zaptını ihlali ve İsrail’in Lübnan’ın güneyine saldırıları karşısında Hürmüz Boğazı’nın kapatılacağını açıkladı.

İran’ın en üst düzey ortak askeri komuta merkezi, ABD ve İsrail’in ateşkes anlaşmasını ihlal ettiğini gerekçe göstererek Hürmüz Boğazı’nın gemi trafiğine kapatıldığını duyurdu.

Karargâh, bu kapatmanın taahhütlerin ihlali olarak nitelendirdiği durumlara yanıt olarak atılan "ilk adım" olduğunu belirtti ve "saldırganlık" devam ederse daha ileri önlemlerin alınacağı uyarısında bulundu.


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