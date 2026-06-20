İran, Hürmüz Boğazı'nı ateşkes ihlali gerekçesiyle kapattı

İran’ın en üst düzey ortak askeri komuta merkezi, ABD ve İsrail’in ateşkes anlaşmasını ihlal ettiğini gerekçe göstererek Hürmüz Boğazı’nın gemi trafiğine kapatıldığını duyurdu.

Karargâh, bu kapatmanın taahhütlerin ihlali olarak nitelendirdiği durumlara yanıt olarak atılan "ilk adım" olduğunu belirtti ve "saldırganlık" devam ederse daha ileri önlemlerin alınacağı uyarısında bulundu.