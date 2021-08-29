Fatih Terim'den Kasımpaşa maçı sonrasında dikkat çekici sözler

Galatasaray, 2-0 önde olduğu maçta Kasımpaşa ile 2-2 berabere kaldı. Sarı kırmızılılarda teknik direktör Fatih Terim mücadele sonrasında açıklamalarda bulundu.

İşte Fatih Terim'in açıklamalarından öne çıkanlar;

-"Zinde olduğumuz, yorgun düşmediğimiz ana kadarki durumda 2-0 çok azdı, 4-0 veya 5-0'a gidebilirdi ama olmadı. Olmadığı gibi, 47. dakikada da bize yakışmayan bir gol yedik."

-"İlk yarı bana göre Galatasaray çok da iyi oynadı. Özellikle 15 ile 45 arası. Maalesef kötü de bir gol yedik. Her geçen dakikanın aleyhimize olacağı bir gerçekti atletik olarak. Bu arada klasik hatalarımızdan birini yapıp yine gol yedik."

REKLAM

-"Oyunun buraya gelmemesi lazım. İlk yarıdaki o oyunun, pozisyonların, net şekilde golle sonuçlanması lazım ki rahat edesiniz. Çıkarken kaybettiğimiz bir topla gol yedik ve puan kaybettik. Kaybedebilirdik de. Öne geçiyorsunuz, Galatasaray 3 puanı almalıydı."

Cicaldau oyundan neden alındı?