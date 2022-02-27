Spor Fatih Terime gelen teklifi Sinan Engin açıkladı
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Fatih Terim'e gelen teklifi Sinan Engin açıkladı

Futbol yorumcusu Sinan Engin, teknik direktör Fatih Terim'in Dünya Kupası'na katılacak milli takımlardan birinden teklif aldığını söyledi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Fatih Terime gelen teklifi Sinan Engin açıkladı
Fatih Terim

Galatasaray'da görevine son verilen teknik direktör Fatih Terim'in yeni bir takım çalıştırıp çalıştırmayacağı merak konusu olurken, Sinan Engin'den sürpriz bir iddia geldi.

Beyaz TV canlı yayınında Terim'le kısa bir telefon görüşmesi yapan Engin, daha sonra tecrübeli çalıştırıcının aldığı teklifi açıkladı.

Fatih Terim'in Dünya Kupası'na katılacak milli takımlardan birine gidebileceğini belirten Sinan Engin, bu takımın Arap ülkelerinden biri olabileceğini söyledi.

"Çok cazip bir teklif"

Engin, "Fatih Terim'e Dünya Kupası'na katılacak ülkelerden biri teklif yaptı. Çok cazip bir teklif. Arap ülkelerinden biri de olabilir. Baba bir miktarda teklif var" ifadelerini kullandı.

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