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Fatih Terim'in takımı deplasmanda kazandı

Fatih Terim'in takımı deplasmanda kazandı

09:467/04/2025, Pazartesi
AA
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Fatih Terim, Al Shabab'ın başında çıktığı 15 maçta 1.73 puan ortalaması tutturdu.
Fatih Terim, Al Shabab'ın başında çıktığı 15 maçta 1.73 puan ortalaması tutturdu.

Suudi Arabistan Pro Lig'in 26. haftasında teknik direktörlüğünü Fatih Terim'in yaptığı Al Shabab, deplasmanda Al Wehda'yı 3-1 mağlup etti.

Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde Kral Abdullah Spor Şehri Stadı'ndaki karşılaşmanın ilk yarısını Al Shabab, 20. dakikada Abderrazak Hamdallah'ın attığı golle 1-0 önde tamamladı.


İkinci yarıda Al Wehda, 61. dakikada Craig Goodwin'in golüyle skoru 1-1 yaptı.


Fatih Terim'in takımı, 69. dakikada Mohammed Al Shwirekh ve 71. dakikada Haroune Camara'nın attığı gollerle mücadeleyi 3-1 kazandı.


Bu sonuçla Al Shabab puanını 46 yaptı ve 6. sırada haftayı kapattı. Al Wehda ise 20 puanla 17. basamakta, düşme hattında kaldı.





#Suudi Arabistan Ligi
#Fatih Terim
#Al Shabab
#Al Wehda

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