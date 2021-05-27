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Fatih Terim'in yardımcıları görevlerini bıraktı

Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'in yeni sezonda takımın başında kalıp kalmayacağı yapılacak seçimlere bağlı. Bununla birlikte sarı kırmızılılarda Terim'in ekibiyle ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor. Tecrübeli teknik adamın yardımcıları Levent Şahin ve Ümit Davala'nın görevi bırakma kararı aldıkları ve bundan sonraki dönemde yollarına teknik direktör olarak devam edecekleri öğrenildi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fatih Terimin yardımcıları görevlerini bıraktı
Ümit Davala uzun zamandır, Fatih Terim'in yardımcılığını üstleniyordu.

Galatasaray'da 31 Mayıs’ta sözleşmeleri sona erecek olan yardımcı antrenörler Ümit Davala ve Levent Şahin, Fatih Terim’in ekibinden ayrıldı. Tecrübeli teknik adam Galatasaray’da yoluna devam ederse Davala ve Şahin teknik heyette olmayacak.

Galatasaray'da bir diğer bilinmez ise Fatih Terim'in geleceği. Kulüple olan sözleşmesi 31 Mayıs'ta sona erecek olan deneyimli teknik adam şu sıralarda Bodrum'da ailesiyle tatilde. Mustafa Cengiz, yaptığı açıklamada göreve devam etmesi halinde Fatih Terim ile yola devam etmeyeceğini söylemişti.

  • Galatasaray'da yapılacak seçimler Fatih Terim'in sarı kırmızılıların yeni sezon futbol yapılanmasında takımın başında kalıp kalmayacağı konusunda belirleyici olacak.


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