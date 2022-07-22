Spor Favori Tuanzebe plase Vestergaard
TRANSFER

Favori Tuanzebe plase Vestergaard

Kadrosunu takviye etmek istediği bölgeler arasında stopere öncelik veren Trabzonspor’da Manchester United’dan Axel Tuanzebe ilk sırada yer alıyor. Bir diğer İngiliz takımı olan Leicester City’den Jannik Vestergaard ise bordo-mavililerin alternatifi olarak dikkat çekiyor.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Favori Tuanzebe plase Vestergaard
1.85 boyundaki Axel Tuanzebe, stoper bölgesinin dışında sağ bekte de oynayabiliyor.

Gelecek sezon Türkiye’yi UEFA Şampiyonlar Ligi’nde temsil etmek isteyen, bunun yanında hem Süper Lig hem de Ziraat Türkiye Kupası’nda zirveyi hedefleyen Trabzonspor, stoper transferinde sona yaklaştı.

Teknik direktör Abdullah Avcı’nın isteği doğrultusunda çalışmalarını sürdüren bordo-mavililerde Manchester United forması giyen Axel Tuanzebe’nin ilk sırada yer aldığı ifade edildi.

Geçtiğimiz sezonu önce Aston Villa sonra Napoli’de kiralık geçiren İngiliz stoper, Manchester United kadrosunda kendisine yer bulamıyor. İngiliz basını da bordo-mavililerin 24 yaşındaki oyuncu için Manchester United’la masaya oturmaya hazırlandığını yazdı. Ada basını, Trabzonspor’un kısa sürede harekete geçeceğini ve Devler Ligi faktörü nedeniyle bu transferin gerçekleşme ihtimalinin yüksek olduğunu duyurdu. Yönetimin, hem oyuncunun sağlık raporlarını hem de teknik direktör Abdullah Avcı’nın kararını beklediği ifade edildi.

Tuanzebe’nin, Manchester United Teknik Direktörü Eric Ten Hag tarafından kadroda düşünülmediği de belirtildi.

Vestergaard Trabzonspor'a sıcak bakıyor

Alternatif olarak listede yer alan ismin ise yine İngiltere’de Leicester City forması giyen Danimarkalı stoper Jannik Vestergaard olduğu ifade edildi.

Geçtiğimiz sezon sadece 10 lig maçına çıkabilen Vestergaard da hem daha çok oynama fırsatı hem de Şampiyonlar Ligi şansı nedeniyle Trabzonspor’a sıcak bakıyor.

Bordo-mavililer, 29 yaşındaki futbolcu için satın alma opsiyonlu kiralama formülünü deneyecek.

Vestergaard'ın Transfermarkt'taki güncel piyasa değeri 13 milyon euro.
Vestergaard'ın Transfermarkt'taki güncel piyasa değeri 13 milyon euro.

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