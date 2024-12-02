Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig 14. hafta karşılaşmasında sahasında Gaziantep FK'yı konuk etti. Ülker Stadyumu'nda oynanan müsabakayı sarı-lacivertliler, 3-1 kazandı.





Galibiyeti getiren golleri 3. dakikada Oğuz Aydın, 78. dakikada Rodrigo Becao ve 89. dakikada Edin Dzeko kaydetti. Gaziantep FK'nın tek golünü 41. dakikada Okereke attı.





Bu sonucun ardından sarı-lacivertliler, puanını 32'ye yükselterek lider Galatasaray ile arasındaki puan farkını 3'e indirdi. Gaziantep FK ise 15 puanda kaldı.





Sarı-lacivertliler, önümüzdeki hafta deplasmanda Beşiktaş ile karşı karşıya gelecek.





FENERBAHÇE-GAZİANTEP FK ÖNEMLİ DAKİKALAR:

3' Hızlı gelişen atakta En-Nesyri'nin pasıyla ceza alanında topla buluşan Oğuz Aydın, karşı karşıya pozisyonda yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi: 1-0.

8' Dusan Tadic'in pasıyla ceza alanında topla buluşan En-Nesyri'nin sol çaprazdan yaptığı vuruşta top kalenin yanından az farkla auta çıktı.

34' Sağ çaprazdan kazanılan serbest vuruşu kullanan İrfan Can Kahveci'nin doğrudan kaleye gönderdiği şutunda top kalenin üstünden auta çıktı.

41' Karşı karşıya pozisyonda Livakovic'i geçemeyen Okereke, seken topu boş kaleye gönderdi ve skoru eşitledi: 1-1.

İKİNCİ YARI

57' Allan Saint-Maximin'in ceza sahası dışından attığı şutu kaleci Dioudis parmaklarının ucuyla çeldi ve top üst direkten kornere gitti.

78' Kornerde topa iyi yükselen Rodrigo Becao topu ağlara gönderdi: 2-1.

89' Fred'in defansın arkasına gönderdiği uzun pasa hareketlenen Edin Dzeko, gelişine yaptığı sert ve düzgün vuruşla Dioudis'in yanından ağlarla buluşturdu: 3-1.





FENERBAHÇE - GAZİANTEP FK MAÇ SONUCU





FENERBAHÇE - GAZİANTEP FK MAÇ ÖZETİ

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FENERBAHÇE - GAZİANTEP FK MAÇTAN NOTLAR:

Sarı-lacivertlilerde 5 eksik

Fenerbahçe, Gaziantep FK karşısında 5 oyuncusundan yararlanamadı. Sarı-lacivertlilerde uzun süreli sakatlığı bulunan Jayden Oosterwolde'nin yanı sıra tedavileri devam eden Çağlar Söyüncü ile Mert Hakan Yandaş kadroda yer almadı. Bu isimlerin yanı sıra Cengiz Ünder ile Bartuğ Elmaz da teknik heyet tercihi nedeniyle kadro dışında kaldı.

Samet formayı kaptı

Fenerbahçe'de 30 yaşındaki tecrübeli savunmacı Samet Akaydın, teknik direktör Jose Mourinho'dan formayı kaptı. Savunmada cezalı ve sakat oyuncuların olması sebebiyle Sivasspor maçında 11'de görev alan Akaydın, Kayserispor ve Slavia Prag maçlarının ardından Gaziantep FK maçında da ilk 11'de forma giydi. Samet Akaydın, üst üste 4'üncü maçında 11'de görev aldı.

Tadic "10" numarada

Fenerbahçe'nin tecrübeli ismi Dusan Tadic, Gaziantep FK maçına 10 numara pozisyonunda başladı. Bu sezon ağırlıkla sağ kanatta görev yapan Tadic, ilk kez forvet arkasında şans buldu.

İrfan Can 5 maç sonra 11'de

Son olarak ligin 10. haftasında 27 Ekim'de Bodrum FK maçında ilk 11'de görev alan İrfan Can, sakatlığı nedeniyle Az Alkmaar ve Sivasspor maçlarında kadroda yer alamadı. Ligde Kayserispor maçında kadroya girmesine rağmen oynayamayan 29 yaşındaki futbolcu, Slavia Prag müsabakasında ise maça sonradan dahil oldu. İrfan Can, 38 gün sonra 11'de forma giydi.

Djiku'ya derbi önlemi

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, derbi öncesinde deneyimli savunmacısı Alexander Djiku'yu riske etmedi. Gaziantep FK maçına 3 sarı kartla çıkacak Djiku, kart görmesi durumunda haftaya Beşiktaş derbisinde cezalı olma riskini taşıyordu. Mourinho, Djiku'nun yerine karşılaşmada Rodrigo Becao'yu ilk 11'de başlattı.





Oğuz, taraftarı önünde ilk kez 11'de

Fenerbahçe'nin genç kanat oyuncusu Oğuz Aydın, bu sezon taraftarı önünde ilk kez 11'de şans buldu. Sezon başında sarı-lacivertli takıma katılan 24 yaşındaki oyuncu, bu karşılaşmaya kadar ilk 11'de sahaya çıkmadı. Ligde geçen hafta ilk 11 çıktığı Kayserispor maçında çok etkili oynayan Oğuz, 2 gol, 1 asistlik performansıyla dikkati çekti.



