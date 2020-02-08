SÜPER LİG

Fenerbahçe-Alanyaspor: 1-1

Süper Lig'in 21. haftasında Fenerbahçe sahasında Alanyaspor ile 1-1 berabere kaldı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
​Fenerbahçe-Alanyaspor

​Fenerbahçe-Alanyaspor

Süper Lig'in 21. haftasında Fenerbahçe sahasında Alanyaspor'u konuk etti. Mücadele 1-1 eşitlikle sona erdi. Alanyaspor'un golünü 28. dakikada Cisse penaltıdan kaydederken, Fenerbahçe'nin golünü ise 53. dakikada yine penaltıdan Kruse kaydetti.

Bu sonucun ardından sarı-lacivertliler puanını 38'e yükseltirken, Alanyaspor ise 39 puanda kaldı. Gelecek hafta Fenerbahçe deplasmanda Ankaragücü ile karşılaşacak. Alanyaspor ise sahasında Gençlerbirliği'ni konuk edecek.

İlk 11'ler

Fenerbahçe: Altay, Isla, Jailson, Serdar, Dirar, Gustavo, Ozan, Tolga, Rodrigues, Kruse, Muriqi

Alanyaspor: Marafona, Nsakala, Welinton, Caulker, Onur, Siopis, Salih Uçan, Campos, Bakasetas, Efecan, Cisse.


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