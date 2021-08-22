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Fenerbahçe-Antalyaspor maçı canlı izle: Fenerbahçe-Antalyaspor şifresiz kanalda izle

Fenerbahçe, Süper Lig'in 2. haftasında Antalyaspor ile karşılaşıyor. Fenerbahçe-Antalyaspor maçı bu akşam saat 21.45'te başlayacak. Fenerbahçe-Antalyaspor maçı beIN Sports'tan şifreli yayınlanacak. Fenerbahçe ile Antalyaspor arasındaki Süper Lig maçını şifresiz yayınlayacak uydu kanalları da bulunuyor. Fenerbahçe ile Antalyaspor arasında oynanacak maçı Çekya'da yayın yapan SPORT1 TV kanalından şifresiz olarak izleyebilirsiniz.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fenerbahçe-Antalyaspor maçı canlı izle: Fenerbahçe-Antalyaspor şifresiz kanalda izle
Fenerbahçe-Antalyaspor

Süper Lig'de bu akşam oynanacak Fenerbahçe-Antalyaspor maçını Çekya'da yayın yapan SPORT1 TV kanalı şifresiz olarak ekrana taşıyacak. Uydu anteni bulunan futbolseverler gerekli frekans ayarlarını sağladıkları takdirde SPORT1 TV kanalına ulaşabilecek ve Fenerbahçe-Antalyaspor maçını şifresiz olarak izleyebilecek.

Fenerbahçe-Antalyaspor maçının ülkemizdeki resmi yayıncısı ise beIN Sports. Yayıncı kuruluşun maç paketlerini belirli bir ücret almanız halinde bu karşılaşmayı şifresiz bir şekilde izleyebilirsiniz. Fenerbahçe ile Antalyaspor'u karşı karşıya getirecek maçın canlı anlatım, canlı skor ve istatistik sayfasını da haberimizden takip edebilirsiniz.

Fenerbahçe'nin muhtemel 11'i;

  • Altay; Serdar, Tisserand, Szalai; Sosa, Gustavo, Ferdi, Samuel; Zajc, Mesut; Samatta

Antalyaspor'un muhtemel 11'i;

  • Boffin; Bünyamin, Veysel, Naldo, Güray; Nuri, Poli; Fredy, Ghacha, Mukairu; Wright

Fenerbahçe'de Antalyaspor maçında kimler oynamayacak?

Fenerbahçe'de Antalyaspor maçı önce sakat oyuncuların sayısı dikkat çekiyor. Fenerbahçe'de sakatlıkları bulunan Dimitrios Pelkas, Serdar Dursun, Mert Hakan Yandaş, Filip Novak ve İrfan Can Kahveci, Antalyaspor'a karşı forma giyemeyecek. Lisansı çıkarılan yeni transferlerden Güney Koreli stoper Min-jae Kim ise teknik direktör Vitor Pereira'nın görev vermesi halinde Fenerbahçe formasıyla ilk maçına çıkacak.

Fenerbahçe-Antalyaspor maçının hakemi kim?

  • Ülker Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 21.45'te başlayacak. Müsabakada hakem Halil Umut Meler düdük çalacak.

Fenerbahçe ve Antalyaspor ilk hafta maçlarında ne yaptı?

  • Ligin ilk haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Adana Demirspor'u 1-0 mağlup etti. Sarı-lacivertli takım, yarın sahadan 3 puanla ayrılarak 2'de 2 yapmayı hedefliyor. Antalyaspor ise sahasında oynadığı ilk hafta müsabakasında Göztepe ile 1-1 berabere kaldı.

Süper Lig maçlarını canlı olarak yayınlayacak olan Sport1 TV'nin frekans bilgileri;

  • Frekans
  • 12207
  • Polarizasyon
  • H
  • Sembol
  • 27500
  • Fec
  • 3/4


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