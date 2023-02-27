|
Reklam
Reklam
Spor

Fenerbahçe Arda Güler ile yeni sözleşme imzalayacak

Fenerbahçe, genç yıldızı Arda Güler ile masaya oturmaya hazırlanıyor. Geçtiğimiz günlerde 18 yaşına giren Arda Güler ile 5 yıllık sözleşme imzalanacak.

Haber Merkezi
Haber Merkezi
10:30 . 27/02/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Transfermarkt verilerine göre Arda Güler'in güncel piyasa değeri 10 milyon euro.

Transfermarkt verilerine göre Arda Güler'in güncel piyasa değeri 10 milyon euro.

Geçtiğimiz günlerde 18 yaşına giren Arda Güler, Fenerbahçe ile yeni sözleşme imzalamaya hazırlanıyor. Daha önce yaşından dolayı profesyonel sözleşme imzalayamayan genç oyuncu, 18 yaşına girmesiyle birlikte sözleşmesini de uzatacak.


Tartışmalı madde kalkacak

Şu anki sözleşmesinde yer alan ve tartışmalara neden olan ‘1500 dakika oynamazsa 5 milyon Euro'ya serbest kalır' maddesi, yeni sözleşmede bulunmayacak. Bu madde nedeniyle oyuncunun, çok uygun bir fiyata transfer olma ihtimali bulunduğu için, yeni sözleşmede herhangi bir çıkış bedelinin olmayacağı öğrenildi.


Anlaşma sağlandı

Fenerbahçe'nin 18 yaşındaki Arda Güler ile 4 yıllık prensip anlaşmasına vardığı ve önümüzdeki günlerde resmi imzaların atılacağı kaydedildi. Sarı-lacivertli takımın 10 numarasını giyen genç oyuncu, bu sözleşmeyle birlikte geleceğini Fenerbahçe'ye teslim edecek.


Bu sezon toplamda 18 maçta süre alan Arda Güler, 3 gol ve 2 asistle oynadı. Genç oyuncu ayrıca toplamda 483 dakika süre aldı. Transfermarkt verilerine göre Arda Güler'in güncel piyasa değeri 10 milyon euro.




#Fenerbahçe
#Arda Güler
#transfer haberleri
1 saat önce
default-profile-img
Fenerbahçe Arda Güler ile yeni sözleşme imzalayacak
Karbon fiber kaplama ne kadar işlevsel?
Enkazların altından çıkarılıp otoparklara konuldu: Araç mezarlığı havadan görüntülendi
İstanbul'da toz taşınımı etkili oldu
Avrupa'nın 5 büyük liginde görünüm
Adıyaman'da 5 büyüklüğünde deprem | AFAD- Kandilli Son depremler
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe mah. Fetih cad. No 1/1 Topkapi Zeytinburnu Istanbul Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.