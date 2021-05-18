Spor Fenerbahçe, Arda Okan Kurtulan ile 3 yıllık profesyonel sözleşme imzaladı
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Fenerbahçe, Arda Okan Kurtulan ile 3 yıllık profesyonel sözleşme imzaladı

Fenerbahçe, Fransa Ligue 1 takımlarından Lille'in kadrosuna katmak istediği, U19 takımında forma giyen genç forvet Arda Okan Kurtulan ile 3 yıllık profesyonel sözleşme imzaladı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fenerbahçe, Arda Okan Kurtulan ile 3 yıllık profesyonel sözleşme imzaladı
Arda Okan Kurtulan, U19 Süper Lig'inde bu sezon 7 maçta, 2 gol ve 3 asistle oynadı.

Fenerbahçe Kulübü, 2018 yılında Esenler Erokspor'dan altyapısına transfer ettiği Arda Okan Kurtulan ile profesyonel sözleşme imzaladı. 18 yaşındaki oyuncuyla 3 yıllık anlaşma sağlayan sarı-lacivertlilerde, genç oyuncu için önemli bir transfer iddiası gündeme geldi.

Lille, Arda Okan Kurtalan'ı istiyor

Son dönemde Türk oyuncularla kadrosunu güçlendiren Lille, bu kez de Fenerbahçe'nin genç yıldızına gözünü dikti. Fransızlar, sarı lacivertli takımın 18 yaşındaki genç oyuncusu Arda Okan Kurtalan'ı transfer listesine ekledi. Lille'in genç forvet için, Fenerbahçe'ye teklifte bulunması bekleniyor.

Fenerbahçe ile 3 yıllık profesyonel sözleşme imzaladığını sosyal medya hesabı üzerinden paylaşan Arda Okan Kurtalan şu ifadeleri kullandı;

  • ''Parçası olmaktan her zaman onur duyduğum Fenerbahçem ile bugün itibariyle 3 yıllık profesyonel sözleşme imzalamış bulunuyorum. Çocukluğumdan bu yana hayalini kurduğum bu anın tarifsiz gururunu ve mutluluğunu yaşıyorum. Bugünlere gelmemde emeği olan başta ailem olmak üzere beni yetiştiren hocalarıma teşekkürü borç bilirim. Bana güvenenlerin güvenini boşa çıkarmamak için her gün ilk gün ki heyecanla çalışacağım. Çünkü biliyorum; çubukluyla yapılanlar, sonsuzlukla yankılanır.''
Sezon başında Albayrak Spor Tesisleri'nde antrenmanları sürdüren Arda Okan Kurtulan, Albayrak Spor'un deneyimli oyuncularından olan Mustafa Sarıçan'la birlikte çalışmalarda bulunmuştu.
Sezon başında Albayrak Spor Tesisleri'nde antrenmanları sürdüren Arda Okan Kurtulan, Albayrak Spor'un deneyimli oyuncularından olan Mustafa Sarıçan'la birlikte çalışmalarda bulunmuştu.

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