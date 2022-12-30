Ali Koç: "Yasin Kol'un hakemliği devre arasında bitirilebilir"

Süper Lig'in 16. haftasında oynanan Sivasspor-Galatasaray maçında, ev sahibi ekibin attığı gol VAR incelemesinin ardından iptal edilmişti. Hakem Erkan Özdamar'ın bu iptali sonrasında birçok futbol yorumcusu, yanlış karar verildiğini ifade etti. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç da Sivasspor-Galatasaray maçında yaşanan tartışmalı karar sonrasında açıklamalarda bulundu. Başkan Ali Koç'un açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:
"Trabzonspor maçında kazanmayı hak etmedik"
- "Trabzonspor maçına yardımcı hakem Serkan Çimen'in atanmasıyla ilgili rahatsızlığımızı dile getirmiştik. Fakat biz o maçta kazanmayı hak edecek futbol oynamadık."
"Birçok takımı etkiliyor"
- "Dün gece oynanan maçın, bir hakem hatası yüzünden bir takımın avantaj sağlaması değil, şampiyonluk için yarışan diğer takımlara ve Sivasspor'un yarıştığı kulvarda da bir değişikliğe yol açtığını ifade etmek istiyorum."
"Hakemliği bitirilebilir"
- "Yasin Kol, Beşiktaş maçında hata yapıyor ve daha sonrasında sadece 3 maçta görev alabiliyor. Fazlasını söyleyeyim, Yasin Kol'un hakemliği devre arasında bitirilebilir. Yani artık Süper Lig'de maça çıkamayacak."
"Özdamar'ın çürük raporu var"
- "Erkan Özdamar'ın öncelikle bir çürük olayı var askerlikle ilgili. Fiziken birinin askere gitmesine engel durumu varsa nasıl hakem olur sorusunun açıklaması yok. Dün 12 kilometre koştu."
"Golün iptal nedenini kimse bilmiyor"
- "Dün nizami bir gol iptal edildi. Kimse nedenini bilmiyor. Dünkü olayı, Türk futbolunun geleceği için büyük bir fırsat olarak görüyorum. Daha 15. haftadayız, bunu düzeltecek vaktimiz var. Dünkü olaylardan ders alıp doğru adımları atarsak, bu düzelebilir. Erden Timur, 'Kıyamet koparılıyor' dedi. Evet koparılıyor. Size ne oluyor diyemezsiniz çünkü biz de yarıştayız. Tüm takımlar yarışın içinde. Biz buraya sırf bu olay için çıkmadık, kasım ayında 3 defa konuşmamıza rağmen bu olay yaşandığı için buradayız."
"Maç iptal edilebilir"
- "Çizgi yanlış çizildi, yanlış çizildiği fark edilince geri dönüş olmadı iddiası var. Böyle bir şey varsa maç iptal edilir. Kural olarak demiyorum, vicdan olarak diyorum."
"Bu başka seviye bir hata"
- "Hakem hataları olacaktır, ancak böylesi başka seviyede bir hata. Ne ceza verilecek, ne önlem alınacak ve ne kararlar verilecek bekliyoruz."