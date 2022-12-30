Ali Koç: "Yasin Kol'un hakemliği devre arasında bitirilebilir" Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Sivasspor-Galatasaray maçında yaşanan tartışmalı karar sonrasında açıklamalarda bulundu. Başkan Ali Koç, "Dün gece oynanan maçın, bir hakem hatası yüzünden bir takımın avantaj sağlaması değil, şampiyonluk için yarışan diğer takımlara ve Sivasspor'un yarıştığı kulvarda da bir değişikliğe yol açtığını ifade etmek istiyorum" ifadelerini kullandı. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ayrıca, Yasin Kol'un devre arasında hakemliğinin bitirilebileceğini söyledi.

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