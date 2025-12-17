Yeni Şafak
Fenerbahçe Beko çift maç haftasında Emporio Armani'ye konuk olacak

11:4217/12/2025, Çarşamba
AA
Fenerbahçe Beko
Fenerbahçe Beko

Basketbol Avrupa Ligi'nin 17. haftasında Fenerbahçe Beko yarın deplasmanda İtalya'nın EA7 Emporio Armani ile karşı karşıya gelecek. Allianz Cloud'daki müsabaka, saat 22.30'da başlayacak.

Fenerbahçe Beko, Basketbol Avrupa Ligi'nin 17. haftasında yarın deplasmanda İtalya'nın EA7 Emporio Armani ile mücadele edecek.


Milano'daki Allianz Cloud'daki müsabaka, saat 22.30'da başlayacak.


Ligde 6 maçlık galibiyet serisinin ardından geçen hafta Panathinaikos'a kaybeden sarı-lacivertli ekip, 9 galibiyet, 6 yenilgiyle 7. sırada yer alıyor.


İtalyan ekibi, 9 galibiyet, 7 mağlubiyetle 10. basamakta bulunuyor.




