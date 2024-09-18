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Spor

Fenerbahçe NBA yıldızını kadrosuna kattı

Fenerbahçe Beko, son olarak NBA takımlarından Houston Rockets forması giyen Sırp forvet Boban Marjanovic'i kadrosuna kattığını açıkladı.

11:44 - 18/09/2024 Wednesday
Güncelleme: 11:54 - 18/09/2024 Wednesday
Yeni Şafak
Boban Marjanovic
Boban Marjanovic

Fenerbahçe Beko, NBA ekiplerinden Houston Rockets forması giyen Sırp oyuncu Boban Marjanovic'i renklerine bağladı.


Sarı-lacivertli ekipten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, 2015 yılından bu yana NBA’de yer alan ve son olarak Houston Rockets forması giyen Sırp pivot Boban Marjanovic (2.24, 1988) ile 1 yıllık anlaşmaya vardı.


Fenerbahçe Beko'nun paylaşımı:

Avrupa basketbolunda ve NBA’de günümüze dek forma giymiş en uzun oyunculardan biri olan Boban Marjanovic, 2015 yazında San Antonio Spurs ile NBA macerasına başlayan Marjanovic, 2024 yazına dek sırasıyla Detroit Pistons, Los Angeles Clippers, Philadelphia 76ers, Dallas Mavericks ve Houston Rockets formaları giydi. NBA kariyerinde 362 maça çıkan başarılı pivot, 5.5 sayı, 3.6 ribaund ortalamaları tutturdu.





#Fenerbahçe Beko
#Boban Marjanovic
#Transfer
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