Fenerbahçe Beko THY Avrupa Ligi'nde Zalgiris'i konuk edecek

Avrupa Ligi'nde son 3 karşılaşmayı kazanan bir maçı eksik sarı-lacivertliler, 13 galibiyet, 7 mağlubiyet ile ikinci sırada yer alıyor.

Evinde oynadığı son iki müsabakadan galip ayrılan Fenerbahçe Beko, Zalgiris'i de yenerek çift maç haftasını 2'de 2 ile kapatmak istiyor.

Avrupa Ligi'nde geride kalan 21 haftada 11 kez sahadan kazanarak ayrılan Zalgiris, 10 müsabakada ise mağlup oldu ve 11. basamakta kendine yer buldu.