Fenerbahçe Beko'da 4 isim mahsur kaldı: Resmi açıklama yapıldı

Fenerbahçe Beko'da 4 isim mahsur kaldı: Resmi açıklama yapıldı

1/03/2026, Pazar
G: 1/03/2026, Pazar
Fenerbahçe Beko, başantrenör Jasikevicius ile birlikte 3 ismin daha mahsur kaldığını duyurdu. Sarı-lacivertliler, ekibin güvenli bir bölgede olduğunu ve iletişimin kesintisiz sürdüğünü belirtti.

Fenerbahçe Beko, başantrenör Sarunas Jasikevicius ve üç kulüp çalışanının Dubai ile Abu Dabi’de bulunduğunu açıkladı. Sarı-lacivertli kulüp, ekibin güvenli bir bölgede olduğunu ve iletişimin kesintisiz sürdüğünü duyurdu.

Yapılan bilgilendirme şu şekilde;

"Başantrenörümüz Sarunas Jasikevicius, oyuncumuz Armando Bacot, fizyoterapistlerimizden Jaime Capella Bouza, ulusal ve uluslararası liglere verilen Milli takım arasında dinlenmek için Dubai’ye, sportif direktörümüz Uğur Ozan Sulak ise adidas NextGen Turnuvasını izlemek için Abu Dabi’ye gitmiştir.

Ailemizin dört üyesinin Dubai ve Abu Dabi’de bulundukları zaman diliminde bölgede meydana gelen patlamalar sonucu, havaalanlarındaki uçuşlar güvenlik nedeniyle geçici süreyle durdurulmuştur.

Güvenli bölgede bulunan ekibimiz ile iletişim kesintisiz devam etmekte olup, kendilerinin İstanbul’a getirilmesi ile ilgili tüm adımlar devletimizin yetkilileri ve yerel birimlerle koordineli şekilde atılmaktadır."




