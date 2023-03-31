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Spor

Fenerbahçe-Beşiktaş derbileri "hırçın" geçiyor

Süper Lig'in 27. haftasında 2 Nisan Pazar günü karşılaşacak Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında son dönemde yapılan derbilerde sarı ve kırmızı kartların çokluğu dikkati çekiyor.

11:29 . 31/03/2023 Cuma
AA
Fenerbahçe ile Beşiktaş pazar günü karşı karşıya gelecek

Fenerbahçe ile Beşiktaş pazar günü karşı karşıya gelecek

Süper Lig'in 27. haftasında Fenerbahçe, Kadıköy'de Beşiktaş'ı konuk edecek. İki takım arasında oynanan son 27 müsabakada hakemler, toplam 17 kırmızı ve 167 sarı kart gösterdi.


Fenerbahçe'ye 6 kırmızı, 81 sarı kart

Fenerbahçe, Beşiktaş ile yaptığı son 27 derbide 87 kez kartla cezalandırıldı. Sarı-lacivertli futbolcular, söz konusu maçlarda 6 kırmızı, 81 de sarı kart gördü.


Beşiktaş daha "hırçın"

Rekabetteki son 27 derbide Beşiktaş, Fenerbahçe'ye göre daha "hırçın" bir görüntü ortaya koydu. Siyah-beyazlı futbolculara, bu maçlarda 11 kırmızı ve 86 sarı olmak üzere toplam 97 kart gösterildi.


Son 5 derbide 37 kart çıktı

İki takım arasında yapılan son 5 müsabakada futbolcular, 1 kırmızı ve 36 sarı kartla cezalandırıldı. Süper Lig 2020-2021 sezonunda iki takım arasındaki ilk derbide Beşiktaş deplasmanda Fenerbahçe'yi 4-3 yenerken, hakem Tugay Kaan Numanoğlu 1 kez kırmızı, 9 kez ise sarı kartına başvurdu.


Aynı sezonda Vodafone Park'ta oynanan derbide ise ekipler 1-1 berabere kalırken, hakem Halil Umut Meler 7 kez sarı kart gösterdi. Geçen sezonun ilk yarısında rakiplerin 2-2 berabere kaldığı müsabakada hakem Fırat Aydınus, 7 kez sarı kartına başvurdu. Ekiplerin geçen sezonun ikinci yarısındaki maçı ise 1-1 berabere sonuçlanırken, hakem Arda Kardeşler 9 kez sarı kart uygulamasına gitti. Bu sezonun ilk yarısında oynanan müsabakada ise rakipler ikişer kez sarı kart gördü.





#Süper Lig
#Fenerbahçe
#Beşiktaş
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