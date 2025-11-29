Yeni Şafak
Fenerbahçe derbiye hazırlanıyor

15:5229/11/2025, Cumartesi
Yeni Şafak
Fred de çalışmalarda yer aldı.
Trendyol Süper Lig’in 14. haftasında 1 Aralık Pazartesi günü Galatasaray’ı konuk edecek Fenerbahçe, bir günlük iznin ardından derbi hazırlıklarına başladı.

Fenerbahçe, Galatasaray derbisine hazırlanıyor. Can Bartu Tesisleri’nde teknik direktör Domenico Tedesco yönetiminde gerçekleştirilen antrenman; sahada yapılan core çalışmalarıyla başlarken, ısınma, çabukluk, koordinasyon ve pas organizasyonlarıyla sürdü.


Günün son bölümünde dar alanda çift kale taktik maç yapan futbolcuların yüksek tempolu bir performans sergilediği bildirildi.


Fenerbahçe, yarın yapacağı antrenmanla Galatasaray derbisinin hazırlıklarını tamamlayacak.





