Fenerbahçe Fransa'da parkeye çıkacak

10:1115/04/2026, Çarşamba
Fenerbahçe, Avrupa Ligi'nde 5. sırada yer alıyor.
Fenerbahçe Beko Basketbol Takımı, Avrupa Ligi'nde normal sezonun 38. ve son haftasında yarın Fransa'nın LDLC Asvel ekibine konuk olacak.

Fenerbahçe Beko, Avrupa Ligi'nde yarın deplasmanda LDLC Asvel ile karşılaşacak. LDLC Arena'da oynanacak müsabaka, TSİ 21.00'de başlayacak.


Fenerbahçe Beko, ligde geçen hafta oynanan müsabakaların ardından ilk 6'yı garantileyerek play-off'lara ismini yazdırdı.


Son 5 maçından mağlup ayrılan sarı-lacivertli takım, 23 galibiyet ve 14 yenilgi sonucunda ligde 5. sırada yer alıyor.


LDLC Asvel ise 8 galibiyet ve 29 mağlubiyetle ligin son sırasında bulunuyor.




TOKİ Tokat Erbaa hak sahipleri konut belirleme kurası çekiliş sonuçları isim listesi