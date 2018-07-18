Fenerbahçe-Fulham: 3-0

Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıkları kapsamında oynadığı ilk ciddi hazırlık maçında Fulham'ı 3-0 mağlup etti. Fenerbahçe'nin Fulham'ı yendiği maçta goller Giuliano, Hasan Ali Kaldırım ve Ozan Tufan'dan geldi. Fenerbahçe'nin Fulham'ı 3-0 yendiği maçın özetini ve gollerini haberimizden izleyebilirsiniz.

Fenerbahçe'nin Fulham karşısında kazandığı bu maç teknik direktör Phillip Cocu'nun da sarı lacivertlilerin başındaki ilk galibiyeti oldu.

Fenerbahçe-Fulham maçından dakikalar;

22. dakikada sol kanatta topla buluşan Aatif ceza alanına girer girmez şutunu çekti ancak top uzak köşeden az farkla auta gitti.

28. dakikada gelişen atakta Isla’nın ceza alanına yerden çevirdiği topa, kale önündeki Giuliano yerden şık bir vuruş yaptı ve kaleciden seken top filelerle buluştu: 1-0.

42. dakikada ceza alanı önünde rakiplerinden şık hareketlerle sıyrılan Aatif’tın pasında Hasan Ali Kaldırım’ın gelişine düzgün vuruşuyla top ağlara gitti ve farkı 2’ye yükseltti: 2-0.

Takımımız ikinci yarıya 3 oyuncu değişikliğiyle başladı. Kalede Volkan’ın yerine Carlos Kameni geçerken; Hasan Ali Kaldırım’la Mauricio Isla’nın yerine İsmail Köybaşı ile Şener Özbayraklı oyuna girdi.

53. dakikada savunma arkasına sarkan Alper sağ kanattan ceza alanına girdi ve çaprazdan şutunu çekti ancak top kaleciden döndü.

65. dakikada Aatif Chahechouhe ile Mehmet Topal oyundan çıkarken yerlerine Barış Alıcı ile Ozan Tufan dahil oldu.

75. dakikada gelişen atakta Ozan Tufan’ın sağ kanattan yaptığı orta şut karışımı vuruşu kaleci kornere çelmeye çalıştı ancak başarısız olunca skor 3-0’a geldi.

76. dakikada oyundan çıkan Alper Potuk’un yerine yeni transfer Ferdi Kadıoğlu dahil oldu.83. dakikada Martin Skrtel ile Eljif Elmas oyundan çıkarken; Samed Karakoç ile Salih Uçan oyuna girdi.

Fenerbahçe'nin Fulham'a attığı goller;

Giuliano'nun golüyle 1-0 öne geçiyoruz. pic.twitter.com/ZMcJUIFpmA — Tek Yol FENER (@TekYolFENER) 18 Temmuz 2018

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Hasan Ali Kaldırım'ın bu golüyle farkı 2'ye çıkardık. Asist Aatif. pic.twitter.com/pZkMdHD35J — Tek Yol FENER (@TekYolFENER) 18 Temmuz 2018

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Ozan Tufan'ın golüyle farkı 3'e çıkarıyoruz. pic.twitter.com/iXDiqBtrgz — Tek Yol FENER (@TekYolFENER) 18 Temmuz 2018

Fenerbahçe'nin Fulham maçı ilk 11'i;

Volkan; Isla, Skrtel, Neustadter, Hasan Ali; Mehmet Topal, Josef de Souza, Eljif Elmas; Alper, Aatıf, Giuliano.

Fenerbahçe hazırlık maçlarında ne yaptı?

