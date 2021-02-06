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Fenerbahçe-Galatasaray CANLI

Fenerbahçe-Galatasaray (CANLI)

Süper Lig'in 24. haftasında Fenerbahçe sahasında Galatasaray'ı konuk ediyor. Dev derbinin canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

Haber Merkezi Yeni Şafak
​Fenerbahçe-Galatasaray
​Fenerbahçe-Galatasaray

Süper Lig'in 24. haftası dev derbiye sahne oluyor. Saat 19.00'da Şükrü Saraçoğlu'nda Fenerbahçe, Galatasaray'ı konuk edecek. beIN SPORTS 1'den yayınlanacak olan mücadeleyi Cüneyt Çakır yönetecek. Karşılaşmanda VAR olarak Ali Palabıyık görev yapacak.

  • İlk 11'ler belli oldu
  • Fenerbahçe'nin 11'i: Altay, Nazım, Serdar, Attila, Caner, Sosa, Ozan, Valencia, Osayi, Mert Hakan, Samatta.
  • Galatasaray'ın 11'i: Muslera, Linnes, Donk, Marcao, Saracchi, Taylan, Emre Kılınç, Arda Turan, Belhanda, Onyekuru, Mohamed.

En çok görülen sonuç: 1-0

İki takımın 112 yıllık geçmişinde, geride kalan 392 maçta en çok görülen sonuç 1-0 oldu. Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki maçlarda tam 73 kez 1-0'lık sonuç ortaya çıktı, 48 kez 2-1'lik skor alındı.

En çok mart ayında karşılaştılar

Fenerbahçe ile Galatasaray, en çok mart, en az ise temmuz aylarında karşılaştı. İki takım, mart ayında 51 kez birbirleriyle karşılaştı, temmuz ayında ise yalnızca 10 kez maç yaptı.

En farklı skorlu maç

İki takım arasında geride kalan maçlarda en farklı skorlu galibiyeti, 7-0'lık sonuçla Galatasaray aldı. İstanbul Ligi'nde 12 Şubat 1911'de yapılan maçı, Galatasaray 7-0 kazandı.

En gollü maçlar

Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki en gollü maçlarda, penaltılar dışında sporseverler toplam sekizer gol gördü. Ali Sami Yen Stadı'nda 5 Haziran 1983'te yapılan lig maçında rakipler 4-4 berabere kaldı. İki takım arasında 7 Şubat 2001'de oynanan Türkiye Kupası yarı final karşılaşması da 4-4 sonuçlandı.

Fenerbahçe-Galatasaray derbisi Cüneyt Çakır'ın
SPOR
Fenerbahçe-Galatasaray derbisi Cüneyt Çakır'ın

Fenerbahçe ve Galatasaray hakkında kimsenin bilmediği o gerçek ortaya çıktı: 'FenerSaray'
SPOR
Fenerbahçe ve Galatasaray hakkında kimsenin bilmediği o gerçek ortaya çıktı: 'FenerSaray'

Derbiyle ilgili flaş tahmin: Galatasaray rahat kazanır
FOTOĞRAF 10
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Rıdvan Dilmen: Üç ihtimalli maç.
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Ümit Özat: Berabere biter.
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Ahmet Çakar: Galatasaray kaybetmez.
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Erdal Hoş: Fenerbahçe'yi bir adım önde görüyorum.
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Abdülkerim Durmaz: Berabere bitecek gibi hissediyorum.
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Hıncal Uluç: Galatasaray rahat kazanır.
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Sinan Engin: Galatasaray kazanır.
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Wesley Sneijder: Fenerbahçe 1-1 Galatasaray
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Pierre van Hooijdonk: Fenerbahçe kazanır.
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İki takım arasında 112 yıllık rekabette Fenerbahçe'nin galibiyet sayısında 146-124, gol sayısında da 536-488 üstünlüğü bulunuyor.
Derbiyle ilgili flaş tahmin: Galatasaray rahat kazanır
Süper Lig'in 24. haftası dev derbiye sahne olacak. Lider Fenerbahçe, bugün sahasında ikinci sırada yer alan ezeli rakibi Galatasaray'ı konuk edecek. Derbiye saatler kala heyecan giderek artarken spor yorumcularının mücadeleyle ilgili tahminlerini sizler için derledik.


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