Fenerbahçe-Galatasaray (CANLI)

Süper Lig'in 24. haftası dev derbiye sahne oluyor. Saat 19.00'da Şükrü Saraçoğlu'nda Fenerbahçe, Galatasaray'ı konuk edecek. beIN SPORTS 1'den yayınlanacak olan mücadeleyi Cüneyt Çakır yönetecek. Karşılaşmanda VAR olarak Ali Palabıyık görev yapacak.
- İlk 11'ler belli oldu
- Fenerbahçe'nin 11'i: Altay, Nazım, Serdar, Attila, Caner, Sosa, Ozan, Valencia, Osayi, Mert Hakan, Samatta.
- Galatasaray'ın 11'i: Muslera, Linnes, Donk, Marcao, Saracchi, Taylan, Emre Kılınç, Arda Turan, Belhanda, Onyekuru, Mohamed.
En çok görülen sonuç: 1-0
İki takımın 112 yıllık geçmişinde, geride kalan 392 maçta en çok görülen sonuç 1-0 oldu. Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki maçlarda tam 73 kez 1-0'lık sonuç ortaya çıktı, 48 kez 2-1'lik skor alındı.
En çok mart ayında karşılaştılar
Fenerbahçe ile Galatasaray, en çok mart, en az ise temmuz aylarında karşılaştı. İki takım, mart ayında 51 kez birbirleriyle karşılaştı, temmuz ayında ise yalnızca 10 kez maç yaptı.
En farklı skorlu maç
İki takım arasında geride kalan maçlarda en farklı skorlu galibiyeti, 7-0'lık sonuçla Galatasaray aldı. İstanbul Ligi'nde 12 Şubat 1911'de yapılan maçı, Galatasaray 7-0 kazandı.
En gollü maçlar
Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki en gollü maçlarda, penaltılar dışında sporseverler toplam sekizer gol gördü. Ali Sami Yen Stadı'nda 5 Haziran 1983'te yapılan lig maçında rakipler 4-4 berabere kaldı. İki takım arasında 7 Şubat 2001'de oynanan Türkiye Kupası yarı final karşılaşması da 4-4 sonuçlandı.