Fenerbahçe hedefe kilitlendi

Fenerbahçe, Süper Lig'in 26. haftasında konuk ettiği Antalyaspor'u ilk yarım saatte bulduğu gollerle 3-0 mağlup ederek puanını 61'e yükseltti. Sarı-lacivertliler bu sonuçla zirvede puan kaybeden Galatasaray ile olan puan farkını 4'e düşürdü. Ezeli rakibinin puan kaybetmesiyle Antalyaspor maçına moralli çıkan sarı-lacivertli takım, Antalyaspor'u 3-0 mağlup etti. Bu sonucun ardından puanını 61 yapan Fenerbahçe, lider Galatasaray ile puan farkını 4'e indirdi.









İç sahada 9 maçtır kazanıyor





Antalyaspor galibiyetiyle birlikte Fenerbahçe iç sahada 9 maçlık bir seri yakaladı. Sarı-lacivertliler, bu sezon sahasındaki tek puan kaybını Galatasaray karşısında yaşadı. Diğer yandan Fenerbahçe, 11 Aralık 2024'te Athletic Bilbao karşısındaki 2-0'lık mağlubiyetin ardından oynadığı 18 maçta yenilgi yüzü görmedi. 11'i Süper Lig, 4'ü UEFA Avrupa Ligi, 3'ü de Türkiye Kupası olmak üzere son 18 maçta 13 galibiyet ve 5 beraberlik aldı. Sarı-lacivertli ekip bu süreçte rakip ağlara 46 gol atarken, kalesinde 15 gol gördü.









Derbideki kaybı telafi etti





Geçen hafta Galatasaray deplasmanında 0-0 berabere kalarak avantajı kaçıran Fenerbahçe, bu hafta ezeli rakibi ile puan farkını 4'e düşürmesi şampiyonluk umutlarını yeniden yeşertti. Camianın inancını artıran bir diğer etken ise iki takımın son haftalardaki performansları oldu. Teknik direktör Jose Mourinho'nun takımı daha derli toplu, takım oyununu ortaya koyarken, oyuncuların performansında da önemli artışlar görünüyor. Takım oyunundan uzaklaşan Galatasaray'da ise oyuncular kadar teknik direktör Okan Buruk da eleştirilerin odak noktası haline geldi.























