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Fenerbahçe ile anlaşan Steven Caulker'dan Alanyaspor'a mesaj var

Fenerbahçe Kulübü, son 2,5 sezonu Alanyaspor'da geçiren İngiliz stoper Steven Caulker ile anlaşmaya varıldığını açıkladı. 29 yaşındaki oyuncu sosyal medyadan yaptığı açıklamayla, Alanyasporlu taraftarlara veda etti.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fenerbahçe ile anlaşan Steven Caulkerdan Alanyaspora mesaj var
Steven Caulker'ın bonservisi elindeydi.

Fenerbahçe yeni sezon hazırlıklarını transferlerle devam ettiriyor. Sarı-lacivertliler, son olarak Aytemiz Alanyaspor’da oynayan ve sözleşmesi sona ermiş olan İngiliz futbolcu Steven Caulker ile anlaşmaya varıldığını duyurdu.

29 yaşındaki tecrübeli stoper sosyal medyadan yaptığı açıklamayla, Aytemiz Alanyasporlu taraftarlara veda etti. Caulker açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

  • "Alanyaspor'a ve Alanyaspor taraftarına her şey için çok teşekkür ederim. Bugüne kadar her daim arkamda oldunuz ve bana ailenizden birisi gibi hissettirdiniz. Bana şans verdiniz. Benim için yaptıklarınızı asla unutmayacağım. Size başarılar diliyorum."

Alanyaspor'dan ayrılan Steven Caulker'den dev transfer
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Alanyaspor'dan ayrılan Steven Caulker'den dev transfer

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