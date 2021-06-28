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Fenerbahçe için Nuno Espirito Santo iddiası: Anlaşma sağlandı

Emre Belözoğlu'nun ayrılmasından sonra teknik direktör arayışlarına devam eden Fenerbahçe'nin, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Wolverhampton Wanderers'ın hocası Nuno Espirito Santo ile anlaştığı iddia edildi. Peki Fenerbahçe ile anlaştığı iddia edilen Nuno Espirito Santo kimdir?

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fenerbahçe ile anlaştığı iddia edilen Nuno Espirito Santo kimdir?
Nuno Espirito Santo

Fenerbahçe'de hemen hemen her gün yeni bir hoca ismi gündeme geliyor. Geçtiğimiz sezona Erol Bulut ile başlayan daha sonra yollarını ayıran sarı-lacivertlilerde, son 10 maçta sportif direktör Emre Belözoğlu görev yapmıştı. Genç spor adamıyla yola devam etmeyen Fenerbahçe'de yeni hoca arayışları da devam ediyor.

Footy Accumulators'un haberine göre, sarı-lacivertliler aradığı teknik direktörü buldu. Fenerbahçe'nin, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Wolverhampton Wanderers'ı çalıştıran Portekizli hoca Nuno Espirito Santo ile anlaştığı iddia edildi.

Nuno Espirito Santo kimdir?

25 Ocak 1974 tarihinde Sao Tome'de doğan Nuno Espirito Santo, 1992-2010 tarihleri arasında futbol oynadı. Futbolculuk kariyerinde Guimaraes, Deportivo, Osasuna, Dinamo Moskova ve Porto gibi önemli takımlarda forma giyen 47 yaşındaki tecrübeli hoca 2012 yılında Rio Avae'de teknik direktörlük yapmaya başladı.
  • 80 maçta, 1.41 puan ortalaması yakalayan Nuno Espirito Santo, 2014 yılında Valencia'nın başına geçti. 62 maçta görev alan Portekizli hoca, 1.81 puan ortalamasını yakaladı. 2016 yılında futbol oynadığı Porto'da görev alan tecrübeli hoca, 49 maçta, 1.96 puan ortalamasını tutturdu. 2017 yılında İngiltere Premier Lig ekiplerinden Wolverhampton'ı çalıştırmaya başlayan Nuno Espirito Santo, 199 maçta, 1.68 puan ortalaması yakaladı. 47 yaşındaki teknik adam genellikle 3-4-3 dizilimini kullanıyor.

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Nuno Espirito Santo iddiasının yer aldığı tweet
Nuno Espirito Santo iddiasının yer aldığı tweet

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