Fenerbahçe ile Gaziantep FK ligde 13. kez karşılaşacak

Ligde iki takım arasında daha önce oynanan 12 maçta Fenerbahçe'nin büyük üstünlüğü bulunuyor. Sarı-lacivertliler, rakibini 10 kez mağlup ederken Gaziantep FK ise 2 müsabakadan galibiyetle ayrıldı. Rekabette beraberlik yaşanmadı. Söz konusu maçlarda Fenerbahçe'nin 30 golüne, Gaziantep FK 13 golle yanıt verdi.





Gaziantep'teki maçlar





Fenerbahçe, daha önce rakibiyle deplasmanda 6 kez karşılaştı. Gaziantep'teki maçlarda sarı-lacivertli takım 4 kez sahadan galibiyetle ayrılırken ev sahibi ekip de 2 kez kazanan taraf oldu. Fenerbahçe, Gaziantep'teki maçlarda 11 kez gol sevinci yaşarken Gaziantep FK ise 8 gol attı.





Fenerbahçe son 7 maçı kazandı





İki takım arasında ligde oynanan son 7 maçı Fenerbahçe kazandı. Gaziantep FK, 2021-2022 sezonunun ilk yarısında sahasında oynadığı müsabakadan 3-2'lik galibiyetle ayrılırken bu maçın ardından çıkılan 7 düelloda da 3 puanı alan taraf Fenerbahçe oldu. İki takım arasındaki en farklı galibiyeti ise Fenerbahçe, 2019-2020 sezonunun ilk yarısında sahasında 5-0 kazanarak aldı.





Gaziantep'te oynanan müsabakalarda Fenerbahçe, 2019-2020 sezonunda 2-0, 2024-2025'te de 3-1'lik skorlarla kazanarak deplasmandaki en farklı galibiyetlerini elde etti. Gaziantep FK ise 2020-2021 sezonunda evinde 3-1 kazanarak rakibine karşı en farklı skoruna imza attı.







