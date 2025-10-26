Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Fenerbahçe ile Gaziantep FK ligde 13. kez karşılaşacak

Fenerbahçe ile Gaziantep FK ligde 13. kez karşılaşacak

11:4526/10/2025, Pazar
G: 26/10/2025, Pazar
AA
Sonraki haber
Fenerbahçe'nin 30 golüne, Gaziantep FK 13 golle yanıt verdi.
Fenerbahçe'nin 30 golüne, Gaziantep FK 13 golle yanıt verdi.

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında yarın karşı karşıya gelecek Gaziantep FK ile Fenerbahçe, ligde 13. kez birbirine rakip olacak.

Ligde iki takım arasında daha önce oynanan 12 maçta Fenerbahçe'nin büyük üstünlüğü bulunuyor. Sarı-lacivertliler, rakibini 10 kez mağlup ederken Gaziantep FK ise 2 müsabakadan galibiyetle ayrıldı. Rekabette beraberlik yaşanmadı. Söz konusu maçlarda Fenerbahçe'nin 30 golüne, Gaziantep FK 13 golle yanıt verdi.


Gaziantep'teki maçlar


Fenerbahçe, daha önce rakibiyle deplasmanda 6 kez karşılaştı. Gaziantep'teki maçlarda sarı-lacivertli takım 4 kez sahadan galibiyetle ayrılırken ev sahibi ekip de 2 kez kazanan taraf oldu. Fenerbahçe, Gaziantep'teki maçlarda 11 kez gol sevinci yaşarken Gaziantep FK ise 8 gol attı.


Fenerbahçe son 7 maçı kazandı


İki takım arasında ligde oynanan son 7 maçı Fenerbahçe kazandı. Gaziantep FK, 2021-2022 sezonunun ilk yarısında sahasında oynadığı müsabakadan 3-2'lik galibiyetle ayrılırken bu maçın ardından çıkılan 7 düelloda da 3 puanı alan taraf Fenerbahçe oldu. İki takım arasındaki en farklı galibiyeti ise Fenerbahçe, 2019-2020 sezonunun ilk yarısında sahasında 5-0 kazanarak aldı.


Gaziantep'te oynanan müsabakalarda Fenerbahçe, 2019-2020 sezonunda 2-0, 2024-2025'te de 3-1'lik skorlarla kazanarak deplasmandaki en farklı galibiyetlerini elde etti. Gaziantep FK ise 2020-2021 sezonunda evinde 3-1 kazanarak rakibine karşı en farklı skoruna imza attı.



#Fenerbahçe
#Süper Lig
#Gaziantep FK
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
MEB bursluluk sınavı ne zaman, 2026 İOKBS sınav tarihi belli oldu mu?