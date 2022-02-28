Fenerbahçe Kasımpaşa deplasmanında 90. dakikada kazandı

Yarıştığı üç kulvarda da havlu atan ve ligi üst sıralarda tamamlayarak Avrupa bileti almak isteyen Fenerbahçe, deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaştı.

Ön alanda pres yapan rakibine karşı, kaptığı toplarla hızlı hücuma çıkan Fenerbahçe, mücadelenin 6. dakikasında öne geçti. Rossi’nin pasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Miha Zajc şık bir vuruşla skoru 1-0’a getirdi.

Sık sık savunma arkasına koşularla pozisyon bulmaya çalışan sarı lacivertlilere karşı Kasımpaşa daha organize ataklarla pozisyon üretmeye çalıştı. Yine böyle bir organizasyon sırasında Ouanes’in şutu direkten dönerken, Kasımpaşa birçok pozisyonda kaleci Altay’ı geçemedi.

Fenerbahçe savunmasının arkasına atılan toplar tehlikeli pozisyonlara dönüşürken ilk yarı 1 -0 sona erdi.

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İlk yarıda topu daha fazla ayağında tutan Kasımpaşa ikinci yarıya da aynı şekilde başladı. Topu ileriye taşımakta zorlanan Fenerbahçe’ye karşı ev sahibi ekip 67. dakikada Muleka ile eşitliği yakaladı. Sol kanattan açılan ortaya iyi yükselen Mukela skoru 1-1‘e getirdi.

Karşılaşmanın bu dakikalarında arka arkaya pozisyonlar bulan Kasımpaşa’ya Altay Bayındır geçit vermedi. Sarı lacivertlilerin savunma arkasına sık sık derin paslar atan ev sahibi ekip yakaladığı pozisyonları değerlendiremedi.

Fenerbahçe maçın 90. dakikasında Szalai'nin attığı golle 2-1 öne geçti. Bu pozisyonda Kasımpaşalı futbolcular hakem Mete Kalkavan'a faul itirazlarında bulundu. VAR'dan uyarı gelmeyen pozisyon sonrasında Mete Kalkavan orta noktayı gösterdi.

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Maçta kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Fenerbahçe sahadan 2-1 galip ayrıldı.

Süper Lig’de haftanın kapanış maçında Fenerbahçe deplasmanda Kasımpaşa’yı 2-1 mağlup etti. pic.twitter.com/02QIuuI0CJ — Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) February 28, 2022

Fenerbahçe'de 7 değişiklik

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Slavia Prag maçının 11'ine göre 7 değişiklikle Kasımpaşa karşısına çıktı. Sarı-lacivertli ekipte Kasımpaşa karşılaşmasında orta saha ve hücum hattı tamamen değişti. Teknik direktör İsmail Kartal, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Slavia Prag ile oynanan maça göre; Tisserand'ın yerine Kim Min-jae, Mert Hakan'ın yerine Zajc, Sosa'nın yerine Crespo, Valencia'nın yerine İrfan Can, Pelkas'ın yerine Arda Güler, Ferdi'nin yerine Rossi, Serdar Dursun'un yerine Berisha görev aldı. Kartal, mücadeleye şu 11'le çıktı: "Altay, Osai-Samuel, Serdar Aziz, Kim, Szalai, Zajc, Crespo, İrfan Can, Arda, Rossi, Berisha."

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İrfan Can 5 maç sonra ilk 11'de

Sarı-lacivertli takımda İrfan Can Kahveci, 5 maç sonra 11'de yer aldı. İrfan Can, omzundan yaşadığı sakatlık nedeniyle UEFA Konferans Ligi'nde Slavia Prag ile oynanan 2 maç, Ziraat Türkiye Kupası'nda Yukatel Kayserispor, ligde ise GZT Giresunspor ve Hatayspor müsabakalarında forma giyememişti.

Milli futbolcu, 5 maçın ardından Kasımpaşa karşılaşmasında yeniden 11'de görev aldı.

Çağtay yedek kulübesinde

Fenerbahçe'de genç sol bek Çağtay Kurukalıp, eski takımına karşı mücadeleye yedek soyundu. Sarı-lacivertli ekipte ligde en son olarak Hatayspor karşılaşmasına ilk 11'de başlayan ve taraftarın beğenisini kazanan Çağtay, Slavia Prag mücadelesinde ise forma giyememişti.