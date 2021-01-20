​Fenerbahçe Luka Stankovski için görüşmelere başladı: 2. Eljif Elmas

Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ediyor. Dünyaca ünlü yıldız oyuncu Mesut Özil ile 3.5 yıllık anlaşma sağlayan sarı-lacivertliler aynı zamanda genç oyuncuları da yakından takip ediyor.
Luka Stankovski için görüşmeler başladı
Fenerbahçe, Makedonyalı oyuncu Luka Stankovski'yi radarına aldı. TRT Spor'un haberine göre sarı-lacivertliler 18 yaşındaki genç orta saha için kulübü Rabotnicki ile de resmi görüşmelere başladı. Transferin kısa süre içerisinde netleşmesi bekleniyor.
15 maçta 7 gol ve 2 asistle oynadı
1.90 boyundaki Stankovski, orta saha, ön libero ve 10 numara olarak oynayabiliyor. Sağ ayağını kullanan genç oyuncu bu sezon 15 maçta, 7 gol ve 2 asistle oynadı.
- Fenerbahçe daha önce yine Rabotnicki'den Eljif Elmas'ı 180 bin euro karşılığında transfer etmiş, 2 yıl sonra da Napoli'ye 16.10 milyon euro karşılığında satmıştı.
Fenerbahçe, Eljif Elmas'ı Napoli'ye 17.5 milyon euroya göndererek tarihinin en yüksek bonservisli futbolcu satışını gerçekleştirdi.
✅Moussa #Sow
✅Elvir #Baljic
✅Smon #Kjaer
✅Jay Jay #Okocha
✅Nicolas #Anelka
✅Josef de #Souza
✅Giuliano de #Paula pic.twitter.com/kz6ZWNucUn
Fenerbahçe, Eljif Elmas'ı Napoli'ye 17.5 milyon euroya göndererek tarihinin en yüksek bonservisli futbolcu satışını gerçekleştirdi.