Spor Fenerbahçe Luka Stankovski için görüşmelere başladı 2 Eljif Elmas
SÜPER LİG TRANSFER

​Fenerbahçe Luka Stankovski için görüşmelere başladı: 2. Eljif Elmas

Fenerbahçe Luka Stankovski için görüşmelere başladı: 2. Eljif Elmas

Transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe aynı zamanda genç oyuncuları da takip etmeye devam ediyor. Sarı-lacivertliler 18 yaşındaki Makedon oyuncu Luka Stankovski için kulübü Rabotnicki ile resmi görüşmelere başladı. Fenerbahçe daha önce yine Rabotnicki'den Eljif Elmas'ı kadrosuna katmıştı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Transfermakrt verilerine göre Luka Stankovski'nin güncel bonservis değeri 400 bin euro.
Transfermakrt verilerine göre Luka Stankovski'nin güncel bonservis değeri 400 bin euro.

Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ediyor. Dünyaca ünlü yıldız oyuncu Mesut Özil ile 3.5 yıllık anlaşma sağlayan sarı-lacivertliler aynı zamanda genç oyuncuları da yakından takip ediyor.

Luka Stankovski için görüşmeler başladı

Fenerbahçe, Makedonyalı oyuncu Luka Stankovski'yi radarına aldı. TRT Spor'un haberine göre sarı-lacivertliler 18 yaşındaki genç orta saha için kulübü Rabotnicki ile de resmi görüşmelere başladı. Transferin kısa süre içerisinde netleşmesi bekleniyor.

15 maçta 7 gol ve 2 asistle oynadı

1.90 boyundaki Stankovski, orta saha, ön libero ve 10 numara olarak oynayabiliyor. Sağ ayağını kullanan genç oyuncu bu sezon 15 maçta, 7 gol ve 2 asistle oynadı.

  • Fenerbahçe daha önce yine Rabotnicki'den Eljif Elmas'ı 180 bin euro karşılığında transfer etmiş, 2 yıl sonra da Napoli'ye 16.10 milyon euro karşılığında satmıştı.

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