​Fenerbahçe Luka Stankovski için görüşmelere başladı: 2. Eljif Elmas

Transfermakrt verilerine göre Luka Stankovski'nin güncel bonservis değeri 400 bin euro.

Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ediyor. Dünyaca ünlü yıldız oyuncu Mesut Özil ile 3.5 yıllık anlaşma sağlayan sarı-lacivertliler aynı zamanda genç oyuncuları da yakından takip ediyor.

Luka Stankovski için görüşmeler başladı

Fenerbahçe, Makedonyalı oyuncu Luka Stankovski'yi radarına aldı. TRT Spor'un haberine göre sarı-lacivertliler 18 yaşındaki genç orta saha için kulübü Rabotnicki ile de resmi görüşmelere başladı. Transferin kısa süre içerisinde netleşmesi bekleniyor.

15 maçta 7 gol ve 2 asistle oynadı

1.90 boyundaki Stankovski, orta saha, ön libero ve 10 numara olarak oynayabiliyor. Sağ ayağını kullanan genç oyuncu bu sezon 15 maçta, 7 gol ve 2 asistle oynadı.

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Fenerbahçe daha önce yine Rabotnicki'den Eljif Elmas'ı 180 bin euro karşılığında transfer etmiş, 2 yıl sonra da Napoli'ye 16.10 milyon euro karşılığında satmıştı.

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