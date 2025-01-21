Fenerbahçe Lyon maçı hazırlıklarına başladı

Fenerbahçe'de gözler Lyon maçına çevrildi. Sarı lacivertli takım, bu maçın hazırlıklarına başladı.

Teknik Direktör Jose Mourinho yönetiminde Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri’nde gerçekleştirilen idman, ısınma, koordinasyon ve çabukluk hareketleriyle başladı. Ardından iki gruba ayrılarak pas çalışmaları yapan futbolcular, idmanı dar alanda yaptığı çift kale maçlarla tamamladı.