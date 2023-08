Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. Eleme Turu ilk maçında Slovenya ekibi Maribor’u Kadıköy’de 3-1 mağlup etti. Tadic’in 10 numara olarak oynadığı maça King sol, İrfan Can ise sağ kanat olarak başladı. İlk yarıda King ve Zajc’ın etkisiz performansı dikkatlerden kaçmazken, Fenerbahçe, İrfan Can Kahveci’nin sık sık savunma arkasına attığı uzun toplarla pozisyon bulmaya çalıştı. Top kaybı sonrası yapılan şok presle rakibinin pozisyon üretmesine engel olan temsilcimizde, hücum oyuncularının sürekli olarak yer değiştirmesi de markajdan kaçmalarını sağladı. Fenerbahçe ilk yarıda girdiği pozisyonları değerlendiremeyince gol sesi çıkmadı. İkinci yarıya King-Szymanski değişikliği ile başlayan sarı lacivertlilerde, Tadic’in sol kanata geçmesiyle birlikte takımın üretkenliği de arttı. 58. dakikada bir korner organizasyonunda topa iyi yükselen Becao, kafa vuruşuyla fileleri havalandırdı: 1-0. 62. dakikada soldan ceza sahası içerisine giren Szymanski, arka direkte topu İrfan Can Kahveci ile buluşturdu. İrfan Can’ın vuruşunda temsilcimiz 2-0 öne geçti. 72. dakikada Strajnar, skoru 2-1’e getirdi. Maça son noktayı 90+3'te attığı penaltı ile Tadic koydu.