Fenerbahçe-Maribor
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. Eleme Turu ilk maçında Slovenya ekibi Maribor’u Kadıköy’de 3-1 mağlup etti. Tadic’in 10 numara olarak oynadığı maça King sol, İrfan Can ise sağ kanat olarak başladı. İlk yarıda King ve Zajc’ın etkisiz performansı dikkatlerden kaçmazken, Fenerbahçe, İrfan Can Kahveci’nin sık sık savunma arkasına attığı uzun toplarla pozisyon bulmaya çalıştı. Top kaybı sonrası yapılan şok presle rakibinin pozisyon üretmesine engel olan temsilcimizde, hücum oyuncularının sürekli olarak yer değiştirmesi de markajdan kaçmalarını sağladı. Fenerbahçe ilk yarıda girdiği pozisyonları değerlendiremeyince gol sesi çıkmadı. İkinci yarıya King-Szymanski değişikliği ile başlayan sarı lacivertlilerde, Tadic’in sol kanata geçmesiyle birlikte takımın üretkenliği de arttı. 58. dakikada bir korner organizasyonunda topa iyi yükselen Becao, kafa vuruşuyla fileleri havalandırdı: 1-0. 62. dakikada soldan ceza sahası içerisine giren Szymanski, arka direkte topu İrfan Can Kahveci ile buluşturdu. İrfan Can’ın vuruşunda temsilcimiz 2-0 öne geçti. 72. dakikada Strajnar, skoru 2-1’e getirdi. Maça son noktayı 90+3'te attığı penaltı ile Tadic koydu.
Fenerbahçe-Maribor maç özeti
15. dakikada sağ kanattan İrfan Can Kahveci’nin pasında ceza sahası içinde topla buluşan Edin Dzeko’nun çaprazdan yaptığı vuruşta kaleci Jug, meşin yuvarlağı kornere çeldi.
29. dakikada Ferdi Kadıoğlu’nun pasında topla buluşan Joshua King, ceza sahası dışından şutunda meşin yuvarlak kalenin üstünden az farkla auta çıktı.
35. dakikada Fenerbahçe’nin sağ kenardan paslaşarak kullandığı köşe atışının ardından Dusan Tadic’in ortasında ceza sahası içinde Edin Dzeko’nun kafa vuruşunda kaleci Jug gole izin vermedi.
40. dakikada Fenerbahçe’de İrfan Can Kahveci’nin ceza yayından kafayla ceza sahasına gönderdiği pasta topla buluşan İsmail Yüksek topu içeriye çevirdi. Penaltı noktası üzerinde Miha Zajc’ın şutunda top yandan auta çıktı.
41. dakikada sol kanattan Tadic’in ortasında İrfan Can Kahveci’nin yakın mesafeden yaptığı kafa vuruşunda kaleci topu güçlükle çeldi.
45. dakikada ceza yayında topla buluşan İsmail Yüksek’in yerden şutunda top rakip savunmaya çarpıp az farkla kornere gitti.
58. dakikada Fenerbahçe’de Szymanski’nin kullandığı köşe atışında ceza sahası içinde topa yükselen Becao, rakip savunmanın arasından yaptığı kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-0
62. dakikada sol taratan çizgiye inen Szymanski’nin altı pasa çevirdiği topta İrfan Can Kahveci, meşin yuvarlağı boş kaleye gönderdi. 2-0
72. dakikada gelişen Maribor atağında Josip Ilicic’in ara pasında kaleci Altay’la karşı karşıya kalan Mark Strajnar topu filelerle buluşturdu. 2-1
79. dakikada ceza sahasına gönderilen topu Maribor savunması uzaklaştıramadı. Batshuayi’nin sert şutunda kaleci topu çelmeyi başardı.
80. dakikada Ferdi Kadıoğlu’nun ortasında topa yükselen Batshuayi’nin kafa vuruşunda top az farkla dışarı çıktı.
90. dakikada sağ kanattan ceza sahasına giren Ryan Kent, rakibin müdahalesi sonucu yerde kalınca hakem penaltı noktasını gösterdi. Penaltı atışını kullanan Dusan Tadic topu ağlara yolladı. 3-1