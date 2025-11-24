Yeni Şafak
Fenerbahçe Medicana Benfica'yı ağırlayacak

11:2824/11/2025, Pazartesi
G: 24/11/2025, Pazartesi
AA
Fenerbahçe Medicana, yarın Portekiz ekibi Benfica'yı ağırlayacak

Fenerbahçe Medicana Kadın Voleybol Takımı, yarın Şampiyonlar Ligi B Grubu ilk haftasında Benfica'yı ağırlayacak.

Fenerbahçe Medicana Kadın Voleybol Takımı, CEV Zeren Group Kadınlar Şampiyonlar Ligi B Grubu ilk haftasında yarın Portekiz'in Benfica ekibini konuk edecek.


Burhan Felek Voleybol Salonu'ndaki karşılaşma saat 19.00'da başlayacak.


Sarı-lacivertliler, bu sezon CEV Şampiyonlar Ligi'nde Portekiz temsilcisi Benfica, İtalya ekibi Igor Gorgonzola Novara ve Polonya'dan PGE Budowlani Lodz ile B Grubu'nda yer alıyor.

