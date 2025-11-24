Fenerbahçe Medicana Benfica'yı ağırlayacak

Fenerbahçe Medicana Kadın Voleybol Takımı, CEV Zeren Group Kadınlar Şampiyonlar Ligi B Grubu ilk haftasında yarın Portekiz'in Benfica ekibini konuk edecek.

Sarı-lacivertliler, bu sezon CEV Şampiyonlar Ligi'nde Portekiz temsilcisi Benfica, İtalya ekibi Igor Gorgonzola Novara ve Polonya'dan PGE Budowlani Lodz ile B Grubu'nda yer alıyor.